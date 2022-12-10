涉殺李進進嫌犯張曉寧精神檢測 檢方要專家再評估

張曉寧(中)9日身穿黃色的囚服在皇后區州高等法院出庭。(記者牟蘭／攝影)

涉殺華裔律師李進進的25歲女嫌張曉寧，9日身穿黃色囚服在皇后區 州高等法院出庭，她的辯護律師提交精神檢測 報告，並發起動議，檢方要求派專業人士重新評估張曉寧的精神檢測，下次上庭時間為明年2月8日。

張曉寧當日在辯護律師與中文翻譯的陪同下上庭，期間她神色平靜，沒有四下張望，也未插話；主審法官侯頓(Kenneth C. Holder)表示，被告在數日前提交精神檢測報告，並發起動議，相關報告已交由檢方，檢方也可聘請專家重新評估。

張曉寧(中)9日身穿黃色的囚服在皇后區州高等法院出庭。(記者牟蘭／攝影)

律師對張曉寧在獄中的居住環境質疑，侯頓建議先向拘留所申請，他指，除非涉及案件，他才能介入要求轉移囚犯的監獄；侯頓要求辯方律師先提交信件溝通，再對此判斷。

助理檢察官表示，張曉寧的精神檢測有部分信息被刪除，要求聘請專家，重新進行精神檢測；經三方商討，下次上庭時間定為明年2月8日，屆時檢方將提供更多證據，雙方達成共識後案情可進入下一環節。

根據警方消息，張曉寧於今年3月14日上午11時左右，涉嫌在皇后區法拉盛 39大道的一個寫字樓內，用刀殺害了華人律師李進進，大陪審團日前以二級謀殺和兩項四級非法持武等六項罪名起訴，若罪成，她將面臨入獄25年至終身監禁。