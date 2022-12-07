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曼哈頓華埠、布碌崙連殺2人 黑幫嫌犯自首

記者張晨／紐約報導
市警高層在布碌崙77分局簡報案情。(市警提供)
市警高層在布碌崙77分局簡報案情。(市警提供)

有30次被捕紀錄的28歲的非洲裔男子奧利弗 (Sundance Oliver)，近日接連在布魯克林(布碌崙)、曼哈頓華埠犯下三起槍擊案，造成二死一傷，成為市警頭號通緝犯，被市長亞當斯(Eric Adams)、市警總局局長西維爾(Keechant Sewell)稱為「極危險的武裝歹徒」。他於6日自行前往布碌崙貝德弗-史岱文森(Bedford-Stuyvesant)77分局自首，初定搶劫和企圖謀殺罪名，其他指控還在審理中。

嫌犯奧利弗。(市警提供)
嫌犯奧利弗。(市警提供)

警方表示，5日，奧利弗在貝德弗-史岱文森，卑爾根大道(Bergen Ave)交羅徹斯特大道(Rochester Ave)附近的一次搶劫未遂，朝21歲女受害者開槍，卻擊中一名坐在電動輪椅上的96歲耆老；傷者送醫，情況穩定。

同日下午，奧利弗又到華埠附近的史密斯政府樓(Smith Houses)，該政府樓不但有許多華裔住戶，且距市警總局僅一街之隔；警方指，他在這裡槍殺21歲的蘭斯頓(Kevon Langston)，那時已確定奧利弗的身分，並開始全城追捕，但他再次逃跑，並留下一輛白色奔馳。

6日凌晨12時10分，奧利弗不顧警方追捕，返回布碌崙的國王郡政府樓(Kingsborough Houses)，開槍擊中一名17歲女孩胸部，送醫不治。

6日警方在發生命案的華埠史密斯政府樓前駐守。(記者張晨／攝影)
6日警方在發生命案的華埠史密斯政府樓前駐守。(記者張晨／攝影)

亞當斯表示，「我們一直想在再次犯案前逮捕他，無論警察做了多少工作使這類極其危險的人遠離街道，奧利弗都是一個失敗的例子。」

根據警方紀錄，自2009年以來，奧利弗已被捕近30次，其中四次涉及槍枝犯罪；此外，他還是兩個街頭幫派，曼哈頓下城Loopy Gang和布碌崙東紐約Pink Gang的成員。

紀錄顯示，奧利弗因布碌崙一起搶案被判刑五年，後於2020年7月獲假釋；消息人士稱，兩個月後，他又因持槍被捕；今年8月，再一次因持槍被捕。

警方稱，在6日自首之前，奧利弗和母親住在曼哈頓華埠史密斯政府樓中，該地是華埠地區最主要的政府樓群之一，華裔居民多，也是五分局罪案的高發地；而同住在這裡的槍案死者蘭斯頓也前科累累，曾因搶劫、仇恨犯罪襲擊及重竊罪被捕。

知情人士表示，6日被關押時，奧利弗「異常焦躁不安」，在拘留所打砸物品，被警員制服並被送至醫院進行精神評估；對他的指控初定為三項搶劫和企圖謀殺。

布碌崙 政府樓 華埠

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