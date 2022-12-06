地鐵「亞洲豬」仇恨攻擊 第二嫌落網

三嫌連犯仇亞、搶劫，兩人被捕一人在逃。(警方提供)

曼哈頓中城一地鐵列車上日前再次發生反亞裔 仇恨攻擊案，三非洲裔青少年叫罵「亞洲豬」(Asian Pig)對兩名華裔 乘客和一名菲律賓裔乘客大打出手，導致一華裔受傷；紐約市警仇恨犯罪小組表示，這三人同日還涉嫌一起搶劫外賣郎案，而繼其中一19歲女嫌日前落網後，市警23分局5日宣布已逮捕另一名18歲男嫌，控以仇恨犯罪、騷擾、襲擊、威脅等罪名，目前僅剩一女在逃。

警方表示，案件發生在11月19日晚8時左右，三人在列車上無故挑起事端，亞裔乘客不搭理，轉為族裔言語攻擊，最後引發肢體衝突。華裔受害者林先生表示，「當時旁邊坐一菲律賓裔女生，對方三人走過來站在我們面前，其中一女說『我累了，給我讓座』(Hey get up I'm tired)；後來他們開始叫『亞洲人起來』，甚至叫『亞洲豬』(Asian Pig)，我們並未理會。」

他表示，「菲律賓裔女先問為什麼要讓位，非裔 女反罵她『bitch』，雙方開始互罵；然後叫我們讓座的女孩開始用手撥我的頭，另一非裔男孩又朝我吐口水，同時開始猛踢菲律賓裔女。」受害者未還手，但被攻擊頭部十餘次。