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兩周內持刀連搶皇后區7商家 警公布3嫌照片

記者鄭怡嫣／紐約報導
警方公布三嫌作案圖片。(市警局提供)
警方公布三嫌作案圖片。(市警局提供)

皇后區近日連爆模式搶劫案，多名歹徒在兩周之內，連續對小商家下手，持刀搶走店內現金，其中包括華人聚居的法拉盛地區，警方5日發布嫌犯作案照片，呼籲知情民眾提供線索。

根據市警局，在10月20日(周四)至11月3日(周三)之間，嫌犯在皇后區法拉盛、艾姆赫斯特、木邊與布碌崙(布魯克林)克林頓丘(Clinton Hill)等多區對小商家下手，兩周內在六個不同警局轄區、七間商店犯案，慣用手法為持刀在凌晨進入便利店，要求店員交出現金，一次得手數百元到數千元不等。

10月27日(周四)晚11時30分在法拉盛，一名陌生男子進入緬街近60大道的商店，持刀威脅店內一名男子，要求他交出收銀機內的現金，在拿到1200元後逃逸。其餘六起劫案，嫌犯也以類似手法搶走店內現金。

此前警方僅鎖定一名男性嫌犯，經過調查，於5日發布另一批嫌犯作案照片，包括三名與上述劫案相關的男嫌，呼籲民眾若看到與圖片中特徵類似的人，可立刻撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站www.nypdcrimestopper.com，或透過手機發消息至 274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，消息來源保密。

法拉盛 皇后區 布碌崙

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