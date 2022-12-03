我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

金正恩公開處決3高中生 罪名是觀看散播韓流節目

隱瞞種族、不考中文…亞裔生申請名校煞費苦心

雨天車禍頻發 亞裔男北方大道撞傷行人

記者牟蘭／紐約即時報導
一名亞裔中年男子於當天上午11時左右駕駛廂型車到北方大道交博生大道附近時，撞傷一名過路的行人。(記者牟蘭／攝影)
一名亞裔中年男子於當天上午11時左右駕駛廂型車到北方大道交博生大道附近時，撞傷一名過路的行人。(記者牟蘭／攝影)

3日上午紐約市迎來大雨，位於北方大道交博生大道(Parsons Blvd)附近發生一起車禍，一名亞裔駕駛撞倒過路行人，受害者頸部受傷，急救人員趕到後將傷者送往附近醫院急救，暫無生命危險，警方提醒民眾雨天謹慎駕駛，與前車保持距離，避免意外發生。

影音來源：記者牟蘭

根據警方消息，市警109分局3日上午發生一起車禍，一名亞裔中年男子於當天上午11時左右駕駛廂型車到北方大道交博生大道附近時，撞傷一名過路的行人，對方頸部受傷；涉事駕駛留在現場接受調查，期間為受害人打傘，配合急救人員救援，他指自己正常駕駛，並沒有闖紅燈。

警方指，受害人已送往附近醫院急救，這起車禍尚在調查中，沒有逮捕任何人；案發路段近年來發生多起車禍，一名韓裔老婦三年前的新年夜過馬路時被撞，附近一家咖啡店老闆指，相關路段的車速較快，她過馬路時也感到害怕，提醒路人遵守交通燈，從人行橫道過馬路。

根據警方消息，2日晚10時59分左右，在法拉盛附近的秋園丘范威克快速道路(Van Wyck Expressway)高速公路發生一起致命車禍；一名31歲男子安格民(Luis Angamarca)駕駛一輛本田轎車行駛至附近路段時，撞上一輛停在緊急車道上拋錨的卡車，28歲副駕駛乘客因傷重不治。

警方指，安格民的酒精含量超標，涉嫌酒駕(Driving While Intoxicated)等罪名，已被移送法辦；案發周邊有不少華人居民，住戶周先生指，他當晚11時左右從法拉盛下班回家，原本十分鐘的車程開了40多分，「回家已快12時」。

一名亞裔中年男子於當天上午11時左右駕駛廂型車到北方大道交博生大道附近時，撞傷一...
一名亞裔中年男子於當天上午11時左右駕駛廂型車到北方大道交博生大道附近時，撞傷一名過路的行人。(記者牟蘭／攝影)

車禍 亞裔 法拉盛

上一則

獨家／亞裔男紐約法拉盛超市偷飲料 刺傷華人店員

延伸閱讀

獨家／亞裔男紐約法拉盛超市偷飲料 刺傷華人店員

獨家／亞裔男紐約法拉盛超市偷飲料 刺傷華人店員
推廣美食 台灣糕餅節法拉盛登場

推廣美食 台灣糕餅節法拉盛登場
疑模式汽車劫案 法拉盛駕駛被劫又一起

疑模式汽車劫案 法拉盛駕駛被劫又一起
維護治安 PCF將成立治安交通委員會

維護治安 PCF將成立治安交通委員會
露·美容12/6、12/22冬季保養皮膚講座 資生堂150週年慶 買就送活動12/31止

露·美容12/6、12/22冬季保養皮膚講座 資生堂150週年慶 買就送活動12/31止

熱門新聞

成人日間中心成立初衷是為讓長者老有所依，在子女上班時，有精神寄託。圖非涉事中心。(本報檔案照)

耆老當臥底 FBI嚴打紐約華社成人日間中心現金回扣

2022-12-01 07:36
數據顯示，超過兩成罹患新冠肺炎的紐約市民出現「長新冠」後遺症，亞裔患者中有24%罹患長新冠。（美聯社）

紐約市染疫者逾2成有「長新冠」後遺症 亞裔比率24%

2022-11-29 07:23
死者周麗絲26日舉辦追悼會。(本報檔案照)

跳樓身亡華女 同鄉辦追思會

2022-11-27 02:30
紐約市一名醫護人員2日早晨在布魯克林一個地鐵站內，遭一名陌生女子往臉部潑灑腐蝕性液體。圖為紐約地鐵示意圖，非案發現場。(本報檔案照)

女護士紐約地鐵站遭潑腐蝕性液體 臉部嚴重灼傷

2022-12-02 11:13
林齊榮的親人造訪亞總會，尋求社區援助。(亞總會提供)

奧州大麻農場打工裝修 紐約華男遇橫禍喪命

2022-11-30 14:12
哥大抗議中國「清零政策」 亞男將與會學生打暈。 (市警提供)

哥大抗議中國「清零政策」 女學生遭亞男擊頭數次昏倒

2022-12-02 15:11

超人氣

更多 >
奧州4華人遇害案 大麻農場非法辦證 兇手引渡回奧州

奧州4華人遇害案 大麻農場非法辦證 兇手引渡回奧州
遭公開借據打臉…汪小菲發飆嗆大S「睜眼說瞎話」：不配當孩子母親

遭公開借據打臉…汪小菲發飆嗆大S「睜眼說瞎話」：不配當孩子母親
大S公開汪小菲「親筆借據」：嫁入豪門真是穩賠

大S公開汪小菲「親筆借據」：嫁入豪門真是穩賠
錯失時機準備好 防疫鬆綁後中疫情恐「災難性激增」

錯失時機準備好 防疫鬆綁後中疫情恐「災難性激增」
隱瞞種族、不考中文、避談鋼琴…亞裔生申請名校煞費苦心

隱瞞種族、不考中文、避談鋼琴…亞裔生申請名校煞費苦心