獨家／紐約華埠地鐵站劫殺華婦案宣判 嫌犯遭囚1至3年

華埠地鐵站搶劫緬甸華婦致死案今判，羅賓遜獲囚1至3年。(市警提供)

去年7月華埠堅尼路地鐵站 一起搶劫案導致一緬甸華裔婦女摔下樓梯後重傷離世，該案發生在反亞仇恨犯罪浪潮中，一度引發了華社和各界的關注；案件經過14個月的調查、抓捕以及審理，曼哈頓 高等法院刑事法庭於12月1日做出最終審判——來自布碌崙(布魯克林)的非洲裔嫌犯羅賓森(David Robinson)認罪過失殺人，被判處無限制的一至三年，而他自去年11月被捕後就一直在雷克島監獄服刑，至今已滿一年，也就是說他即日出獄也不無可能。

根據法庭文件，一年中羅賓森共上庭13次，直到11月才認罪過失致人死亡，另一項指控也為過失殺人指控，包括有意圖的犯罪而後致受害者死亡，但對此他並未認罪。

曼哈頓最高法院法官羅德尼(Michele S Rodney)當日判處羅賓森一至三年刑期，而特意說明此刑期是未加限制的；這就意味著，從去年11月他被捕入獄後的這一年服刑期，也有可能被算在內，即使羅賓森明日重獲自由也並非不可能。

當日受害者的家人並沒有現身法庭，知情者表示，他們在開庭前已被告知接受羅賓森的認罪，否則如果因為缺乏證據而無法贏得定罪，羅賓森有可能獲得當庭釋放。

此案發2021年7月17日早9時40分左右，58歲的Than Htwe和兒子Kyaw Zaw Hein正從堅尼路地鐵出站，羅賓森突然從後方抓住了兒子的後背包，打算搶劫。

而兒子此時已失去平衡往後摔落，期間他下意識抓住了母親，卻不想二人同時跌落樓梯，Than Htwe頭部撞地血流如注；羅賓森見狀逃逸，並未劫得任何物品。

Htwe在案發後被緊急送往表維醫院(Bellevue Hospital)搶救，但直到7月末去世，都一直處於昏迷狀態；家人表示，腦部手術 後的Htwe身體每況愈下，不忍再讓她飽受治療的痛苦，所以最後決定放棄，並將她的器官捐贈給需要的人。