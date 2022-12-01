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獨家／紐約華埠地鐵站劫殺華婦案宣判 嫌犯遭囚1至3年

記者張晨／紐約即時報導
華埠地鐵站搶劫緬甸華婦致死案今判，羅賓遜獲囚1至3年。(市警提供)
華埠地鐵站搶劫緬甸華婦致死案今判，羅賓遜獲囚1至3年。(市警提供)

去年7月華埠堅尼路地鐵站一起搶劫案導致一緬甸華裔婦女摔下樓梯後重傷離世，該案發生在反亞仇恨犯罪浪潮中，一度引發了華社和各界的關注；案件經過14個月的調查、抓捕以及審理，曼哈頓高等法院刑事法庭於12月1日做出最終審判——來自布碌崙(布魯克林)的非洲裔嫌犯羅賓森(David Robinson)認罪過失殺人，被判處無限制的一至三年，而他自去年11月被捕後就一直在雷克島監獄服刑，至今已滿一年，也就是說他即日出獄也不無可能。

根據法庭文件，一年中羅賓森共上庭13次，直到11月才認罪過失致人死亡，另一項指控也為過失殺人指控，包括有意圖的犯罪而後致受害者死亡，但對此他並未認罪。

曼哈頓最高法院法官羅德尼(Michele S Rodney)當日判處羅賓森一至三年刑期，而特意說明此刑期是未加限制的；這就意味著，從去年11月他被捕入獄後的這一年服刑期，也有可能被算在內，即使羅賓森明日重獲自由也並非不可能。

當日受害者的家人並沒有現身法庭，知情者表示，他們在開庭前已被告知接受羅賓森的認罪，否則如果因為缺乏證據而無法贏得定罪，羅賓森有可能獲得當庭釋放。

此案發2021年7月17日早9時40分左右，58歲的Than Htwe和兒子Kyaw Zaw Hein正從堅尼路地鐵出站，羅賓森突然從後方抓住了兒子的後背包，打算搶劫。

而兒子此時已失去平衡往後摔落，期間他下意識抓住了母親，卻不想二人同時跌落樓梯，Than Htwe頭部撞地血流如注；羅賓森見狀逃逸，並未劫得任何物品。

Htwe在案發後被緊急送往表維醫院(Bellevue Hospital)搶救，但直到7月末去世，都一直處於昏迷狀態；家人表示，腦部手術後的Htwe身體每況愈下，不忍再讓她飽受治療的痛苦，所以最後決定放棄，並將她的器官捐贈給需要的人。

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