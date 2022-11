吳乃豪涉嫌未禮讓行人與不謹慎駕駛被移送法辦;圖為皇后區刑事法院。(記者牟蘭/攝影)

一名報住在麻州 的華男 吳乃豪(Naihao Wu,姓名皆音譯),日前駕駛一輛寶馬在莫瑞丘(Murray Hill)158街撞傷一名70歲的長者,傷者送醫後,因傷勢過重兩日後不治,市警109分局警員日前以未禮讓行人與不謹慎駕駛將嫌犯移送法辦,至截稿前尚未公布他過堂信息。

根據警方消息,報住在麻州西木鎮(Westwood)的吳乃豪於11月14日下午3時許,駕駛一輛2021年產寶馬在莫瑞丘158街右轉時,撞傷了70歲的菲舍爾(Genci Frasheri),傷者後送往紐約長老會皇后醫院 (NYPQ)急救,因傷勢過重兩天後被醫生宣布死亡。

市警高速公路調查小組(NYPD Highway District's Collision Investigation Squad)介入調查後,發現吳乃豪涉嫌未禮讓行人(Failure to Yield to a Pedestrian)與不謹慎駕駛(Failing to Exercise Due Care),11月29日被109分局的警員逮捕,移送法辦。