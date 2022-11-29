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毆打亞裔長者逾百次 紐約非裔男判囚17年半

記者張晨／紐約即時報導
埃斯科攻擊亞裔長者百餘次最後量刑判囚17年半。(取自cbs視頻截圖)
埃斯科攻擊亞裔長者百餘次最後量刑判囚17年半。(取自cbs視頻截圖)

紐約州威徹斯特郡(Westchester County)揚克斯市(Yonkers) 一名67歲的亞裔婦女3月在自家門口，被非洲裔男子埃斯科(Tammel Esco)突然拳打腳踢逾百次，埃斯科於29日被最後量刑，入獄17年零六個月。

根據威郡檢方聲明，42歲的埃斯科9月已經與檢方達成認罪聲明，認一項仇恨犯罪級別的一級攻擊罪；法院當日宣判他刑期時，受害者也到場旁聽，並說，「你打了我……是出於我的族裔；而因為你這樣惡毒的行為，我不得不離開這個我稱之為家的地方。」

受害者還感謝了幫助她度過難關的調查警員、檢察官和醫療人員。

法院文件顯示，埃斯科於3月11日在威郡揚克斯市的一棟樓宇的大廳內，對一名67歲的菲律賓長者拳打腳踢，期間不斷侮辱對方「亞裔賤人」(Asian b----)；根據監控錄像，埃斯科攻擊受害人約125次，偵辦此案的揚克斯警局局長穆勒(John J. Mueller)對此指，這是他從警生涯看到最嚴重的攻擊案之一。

埃斯科與受害人居住在同一棟大樓，此案發生後，他當晚被警方逮捕，由紐約法援處代表律師過堂，因保釋金改革法案，在擔保下獲釋候審，案件持續到27日；受害人隨後被移送到威郡醫療中心治療腦部與臉部的骨折，以及臉部與身體的瘀青，脫離生命危險。

亞裔 紐約州 檢察官

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