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8大道華男偽造郵差鑰匙偷信 搜出百張信用卡

記者胡聲橋／紐約報導

布碌崙(布魯克林)8大道華男林勇(Yong Lin，音譯)因為偽造郵政專用鑰匙，盜竊郵件，盜竊他人身分，近日遭以「非法製造、偽造郵局用的鑰匙」罪名起訴，過堂後以2萬6000元保釋金取保候審。

紐約華人社區遭身分盜竊的案例很多，布碌崙8大道更是屢傳信件、支票或信用卡失竊的案件。15日，家住8大道交59街附近的林勇在緩刑期內再次被捕，執法人員在他的住處搜出至少四把偽造的鑰匙，三把郵政專用鑰匙，製造假鑰匙的工具，近一百張不是其姓名的信用卡，還有四本其他人的護照，至少20本其他人的空白支票簿，以及六把氣槍。

檢方指控林勇利用自製的郵政專用鑰匙，從街頭的大郵筒中大量竊取他人郵件。執法人員還懷疑林勇利用這些信件實施身分盜竊，竊取他人錢財。

根據法庭文件，林勇在2021年7月1日因盜竊罪被判兩年緩刑，並接受監管。僅過了不到一年，他開始偽造郵政專用鑰匙，盜竊他人信件。

15日，在掌握了罪證後，負責調查林勇盜竊郵件案的執法人員向其緩刑監督官要求，搜查林勇的住所。在獲得林勇的口頭同意後，執法人員展開搜查。

林勇目前交保，其律師格倫特(Michelle Gelernt)28日拒絕對該案置評。

郵政 8大道 支票

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