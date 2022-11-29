史島金融詐騙連3起 損失金額25萬
史泰登島最近發生三起詐騙案。詐騙者從受害者銀行帳戶轉走資金，總損失約25萬元。市警提醒公眾注意自己銀行帳戶的安全，防止金融詐騙。
警方稱，短信、電子郵件和電話詐騙仍時有發生。史丹頓島一名44歲的女子向警方報告一起電話詐騙案。受害者告訴警方，一名不知名的男子來電稱，銀行發現她的帳戶存在欺詐行為，並讓她核實信息。在與這名男性打了幾通電話、發短信、電子郵件後，受害者發現她的個人和公司帳戶被刷走3萬元。
另一起騙局，一名44歲的女子告訴警方，她一直在網上尋找一家公司為她製作網站，此前給多家公司打電話諮詢。不久接到不明身分者來電，稱願意為她製作網站，她只需為域名、網路應用程序商及商標付費就可以了。對方隨後索要信用卡與借記卡號碼。受害者之後注意到有人從她三個不同的銀行帳戶提錢，還使用她的兩張信用卡消費，總計金額為2萬2010元。
此外，這名受害者還向自稱是亞馬遜第三方代表的身分不明者發送她的社保卡、駕照及護照的照片。當她懷疑對方是騙子並與亞馬遜取得聯繫後，發現亞馬遜並無此人的紀錄。
第三起騙局受害者是一名71歲的男性，稱收到一封來自PayPal的電子郵件，指他的帳戶存在欺詐活動。該男子撥打了電郵中列出的號碼想解決問題。騙徒未經許可進入他的不同銀行帳戶，取出總計19萬9000元。
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