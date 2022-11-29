史島金融詐騙連3起 損失金額25萬

警方提醒民眾留意短信、電子郵件和電話詐騙。(本報檔案照)

史泰登島最近發生三起詐騙 案。詐騙者從受害者銀行帳戶轉走資金，總損失約25萬元。市警提醒公眾注意自己銀行帳戶的安全，防止金融詐騙。

警方稱，短信、電子郵件和電話詐騙仍時有發生。史丹頓島一名44歲的女子向警方報告一起電話詐騙案。受害者告訴警方，一名不知名的男子來電稱，銀行發現她的帳戶存在欺詐行為，並讓她核實信息。在與這名男性打了幾通電話、發短信、電子郵件後，受害者發現她的個人和公司帳戶被刷走3萬元。

另一起騙局，一名44歲的女子告訴警方，她一直在網上尋找一家公司為她製作網站，此前給多家公司打電話諮詢。不久接到不明身分者來電，稱願意為她製作網站，她只需為域名、網路應用程序商及商標付費就可以了。對方隨後索要信用卡 與借記卡號碼。受害者之後注意到有人從她三個不同的銀行帳戶提錢，還使用她的兩張信用卡消費，總計金額為2萬2010元。

此外，這名受害者還向自稱是亞馬遜 第三方代表的身分不明者發送她的社保卡、駕照及護照的照片。當她懷疑對方是騙子並與亞馬遜取得聯繫後，發現亞馬遜並無此人的紀錄。

第三起騙局受害者是一名71歲的男性，稱收到一封來自PayPal的電子郵件，指他的帳戶存在欺詐活動。該男子撥打了電郵中列出的號碼想解決問題。騙徒未經許可進入他的不同銀行帳戶，取出總計19萬9000元。