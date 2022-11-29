我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

伊能靜再婚7年「淚掉下來就輸了」 網列3點爆婚變秦昊

中國國務院將開記者會 傳將放寬防疫 中港台股市急升

史島金融詐騙連3起 損失金額25萬

記者胡聲橋／紐約報導
警方提醒民眾留意短信、電子郵件和電話詐騙。(本報檔案照)
警方提醒民眾留意短信、電子郵件和電話詐騙。(本報檔案照)

史泰登島最近發生三起詐騙案。詐騙者從受害者銀行帳戶轉走資金，總損失約25萬元。市警提醒公眾注意自己銀行帳戶的安全，防止金融詐騙。

警方稱，短信、電子郵件和電話詐騙仍時有發生。史丹頓島一名44歲的女子向警方報告一起電話詐騙案。受害者告訴警方，一名不知名的男子來電稱，銀行發現她的帳戶存在欺詐行為，並讓她核實信息。在與這名男性打了幾通電話、發短信、電子郵件後，受害者發現她的個人和公司帳戶被刷走3萬元。

另一起騙局，一名44歲的女子告訴警方，她一直在網上尋找一家公司為她製作網站，此前給多家公司打電話諮詢。不久接到不明身分者來電，稱願意為她製作網站，她只需為域名、網路應用程序商及商標付費就可以了。對方隨後索要信用卡與借記卡號碼。受害者之後注意到有人從她三個不同的銀行帳戶提錢，還使用她的兩張信用卡消費，總計金額為2萬2010元。

此外，這名受害者還向自稱是亞馬遜第三方代表的身分不明者發送她的社保卡、駕照及護照的照片。當她懷疑對方是騙子並與亞馬遜取得聯繫後，發現亞馬遜並無此人的紀錄。

第三起騙局受害者是一名71歲的男性，稱收到一封來自PayPal的電子郵件，指他的帳戶存在欺詐活動。該男子撥打了電郵中列出的號碼想解決問題。騙徒未經許可進入他的不同銀行帳戶，取出總計19萬9000元。

詐騙 亞馬遜 信用卡

上一則

華人小商家愛心奉獻群 感恩相聚

下一則

紐約客談／「紅潮」為何出現在南布碌崙？

延伸閱讀

華人圈殺豬盤套路又翻新

華人圈殺豬盤套路又翻新
上市15年 Kindle專注做好一件事

上市15年 Kindle專注做好一件事
理財百科／哪些消費應該刷信用卡? 專家這麼說

理財百科／哪些消費應該刷信用卡? 專家這麼說
免費聽哈利王子朗讀回憶錄 亞馬遜黑五促銷活動開跑

免費聽哈利王子朗讀回憶錄 亞馬遜黑五促銷活動開跑
網查黑五折扣 沃爾瑪、目標和柯爾擠下去年冠軍亞馬遜

網查黑五折扣 沃爾瑪、目標和柯爾擠下去年冠軍亞馬遜

熱門新聞

專家指，過節後，廚房家電等會再減價。(Getty Images)

黑五搶折扣 8類商品不急買

2022-11-24 02:26
死者周麗絲26日舉辦追悼會。(本報檔案照)

跳樓身亡華女 同鄉辦追思會

2022-11-27 02:30
這輛賓士車涉及一起謀殺案，被警方通緝。(市警提供)

紐約法拉盛華男翻車亡身現槍傷 15秒案發視頻曝光

2022-11-24 11:10
該名男子涉嫌持拐杖攻擊一名12歲亞裔男童。(市警提供)

紐約12歲亞裔男童搭地鐵上學 遭非裔男持拐杖暴打

2022-11-24 12:50
紐約市地鐵19日晚再爆仇亞攻擊事件，兩名華裔乘客與一名菲律賓裔乘客在S線地鐵上遭到一眾非洲裔青少年攻擊。(警方提供)

紐約華人地鐵遭仇恨攻擊 非裔青少年挑釁要求讓座 飆罵「亞洲豬」

2022-11-21 07:04
24日是感恩節，法拉盛街頭人頭攢動，不少店家門前都大排長龍，尤其是華人燒臘店家當日訂單不斷。(記者牟蘭／攝影)

感恩節燒鴨當火雞 紐約法拉盛燒臘店排長龍

2022-11-25 09:29

超人氣

更多 >
全美四大連鎖餐飲店漲得離譜 顧客怨聲連連

全美四大連鎖餐飲店漲得離譜 顧客怨聲連連
市值曾達30億 香港加密貨幣公司30歲創辦人睡夢中去世

市值曾達30億 香港加密貨幣公司30歲創辦人睡夢中去世
法官裁定：已故Zappos創辦人謝家華名下產業遭盜賣

法官裁定：已故Zappos創辦人謝家華名下產業遭盜賣
美國大使館籲在中國的美國公民 備妥14天藥物水和食物

美國大使館籲在中國的美國公民 備妥14天藥物水和食物
詐光獨居老婦積蓄200萬 1年後又上門行騙

詐光獨居老婦積蓄200萬 1年後又上門行騙