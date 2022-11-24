法拉盛車禍槍殺案 警公布涉案人照片

涉案逃逸駕駛。(市警局提供)

日前在法拉盛 市區發生的一起槍殺案，警方23日公布初步調查結果、受害人身分及涉案的逃逸駕駛照片，呼籲知情民眾提供線索。

根據市警局，9日下午4時15分，警方接到報警電話，稱在法拉盛富蘭克林大道(Franklin Ave)交博生大道(Parsons Blvd)發生車禍，現場一輛白色貨車及一輛黑色路虎休旅 車相撞，西語裔的貨車駕駛報警，黑色路虎車(Range Rover)駕駛則取走車內一個黑包後逃離現場。在休旅車後座，警方發現一名非洲裔後腦中槍，無反應及意識，現場有彈殼，傷者送醫不治。

警方23日公布死者身分及涉案人作案照片，死者為非洲裔，名為杜克斯(Myron Dukes)，報住在康州Bridgeport的Harriet街，接近案情人士指，杜克斯曾因謀殺及搶劫罪判刑21年，還曾自費出版自己創作的有關總統甘迺迪刺殺案的書籍。

涉案逃逸駕駛。(市警局提供)

根據照片，涉案人膚色深，頭戴黑色鴨舌帽，穿印有白色字樣的黑色T恤、黑外套、長褲及黑色運動鞋，戴一副藍色外科手套，手提一隻白波點黑包逃跑，與當時貨車駕駛說的「非洲裔」及現場目擊者提到的「拿著一隻黑色大包逃跑」吻合，警方呼籲知情民眾提供線索，可撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站www.nypdcrimestopper.com，或通過手機 發消息至274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，或在推特上@NYPDTips，還可通過止罪手機應用程序「CS-NYC」提供線索，消息來源保密。