法拉盛車禍槍殺案 警方公布涉案人照片

涉案逃逸駕駛。(市警局提供)

有關日前在法拉盛 市區發生的一起槍殺案，警方23日公布初步調查結果、受害人身分及涉案的逃逸駕駛照片，呼籲知情民眾提供線索。

根據市警局，9日(周三)下午4時15分，警方接到報警電話，稱在法拉盛富蘭克林大道(Franklin Ave)交博生大道(Parsons Blvd)發生車禍，趕到現場時，警方發現一輛一輛白色貨車及一輛黑色路虎休旅 車相撞，西語裔的貨車駕駛報警，黑色路虎車(Range Rover)駕駛則取走車內一個黑包後逃離現場。在休旅車後座，警方發現一名非洲裔後腦中槍，無反應及意識，現場有彈殼，傷者送醫不治。

警方還說，白色貨車駕駛被送往當地醫院，之後狀況穩定。初步的調查顯示，當時，白色貨車正停在博生大道交富蘭克林大道的紅燈處，車頭朝博生大道南向，黑色路虎車沿著博生大道向北行駛，與白色貨車發生正面碰撞。

警方23日公布死者身分及涉案人作案照片，死者為非洲裔，名為杜克斯(Myron Dukes)，報住在康州Bridgeport的Harriet街，接近案情人士指，杜克斯曾因謀殺及搶劫罪判刑21年，還曾自費出版自己創作的有關總統甘迺迪刺殺案的書籍。