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皇后區3嫌模式作案 劫名車搶現金

記者牟蘭／紐約報導
一名受害人在163街交北方大道的大通銀行取完錢後，被三名非洲裔歹徒持槍搶劫。(取自谷歌地圖)
一名受害人在163街交北方大道的大通銀行取完錢後，被三名非洲裔歹徒持槍搶劫。(取自谷歌地圖)

紐約市警消息指19日凌晨皇后區連續發生四起模式劫案，先後搶走兩輛寶馬(BMW)轎車與大量現金，警方懷疑是同一犯罪團夥犯案，至截稿前，嫌犯仍然在逃，呼籲知情者提供線索，幫助警方緝兇。

根據警方消息，第一起案件發生在19日凌晨12時58分許，三名非洲裔男子乘坐一輛豐田(Toyota)轎車，前往麥斯佩斯(Maspeth)的羅斯街(Rust St.)交59街附近，持槍搶劫駕駛一輛白色寶馬轎車的男子，得手後，開走受害人的轎車逃離現場。

警方指，當天凌晨1時許，又有一名在艾姆赫斯特31街大通銀行(Chase Bank)取錢的男子被搶；受害人指，他被兩名持銀色手槍的非洲裔男子劫持，威脅他交出現金，歹徒隨後乘坐一輛凌志(LEXUS)轎車逃逸。

兩個小時後，又有一名受害人在163街交北方大道的大通銀行取完錢後，被三名非洲裔歹徒持槍搶劫，嫌犯得手後，搭乘疑似首起案件中搶走的寶馬轎車逃逸。

最後一起搶案發生在凌晨3時20分，受害人駕駛一輛黑色寶馬，路過41路與百老匯大街交口時，遭到三嫌持槍搶劫；其中一嫌下車後，開走受害人的黑色寶馬，向不明方向逃走。

警方呼籲，任何知情者，可立刻撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站www.nypdcrimestopper.com，或透過手機發消息至 274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，消息來源絕對保密。

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