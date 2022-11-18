不滿被開罰單 羊頭灣華社男攻擊交警

一名駕駛涉嫌襲擊交警，被警方通緝。(市警提供)

布碌崙 (布魯克林)羊頭灣華社日前發生一起街頭攻擊案，一名外族裔男子不滿被交警開罰單，當眾與對方引發肢體衝突，涉嫌暴力攻擊；當地市警日前發布通緝圖，呼籲知情民眾提供線索，協助逮捕該男子。

警方消息指，該案件發生於本月14日中午12時52分許，在位於Z大道1602號的商店門外；一名執勤的交警當時向一輛違規停泊的汽車 簽發罰單，碰巧駕駛走回車子時撞見，一怒之下衝到交警的面前，語氣不善地跟對方理論。

據監控視頻顯示，該名駕駛隨後挑釁般拍掉交警頭上的帽子，兩人隨即引爆肢體衝突；拉扯一陣後，交警被對方推壓到街邊的一輛白色轎車，在監控未拍到的地方，他疑似還將交警推倒在地，並多次暴揍其頭部和身軀。

嫌犯最終坐上一輛2022年出產的黃色福斯(Volkswagen)Golf GTI汽車離開，車牌號為KTV7675；而交警不久後被送到康尼島醫院接受治療，並無大礙。

警方呼籲，知情者立刻撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站www.nypdcrimestopper.com，或透過手機 發消息至 274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，消息來源絕對保密。