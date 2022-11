非裔仇恨攻擊洗衣店華工 被判8年監禁

威廉斯去年因不滿華埠一間洗衣房服務,對華裔業者以種族歧視言論辱罵,隨後還持刀捅人。(截自谷歌地圖)

曼哈頓 華埠去年發生一起仇恨攻擊案件,一非洲裔男子因不滿洗衣房服務,對華裔業者以種族歧視言論辱罵,隨後還持刀捅人,造成受害者肋骨斷裂;曼哈頓地區檢察官 白艾榮(Alvin L. Bragg)17日表示,經過一年多的審理,證明嫌犯攻擊罪名成立,被判押入州立監獄服刑八年。

根據法庭文件,該案發生在2021年7月,59歲的嫌犯威廉 斯(Dwight Williams)在地蘭西街的一間洗衣店,因不滿衣服沒有一次被烘乾,與店內54歲的華裔工人發生爭執。

受害者好言告知威廉斯,如果一次沒烘乾,就多加一些硬幣再烘一次;隨後威廉斯大怒,對受害人吼道,「去你媽的,中國人,中國狗,中國豬,滾出美國。」(F-ck you, Chinese. Chinese dog. Chinese pig. Get out of America!) ,並威脅要殺了他。

文件顯示,在被店員勸出店外時,威廉斯威脅受害者說,「我有刀」;在離開店裡後,威廉斯之後又以兩手各持一把刀再次進入洗衣店,受害者試圖用一根晾衣桿擊退他,但仍被其刺傷軀幹,送醫後診發現一根肋骨斷裂。

曼哈頓地區檢察官辦公室表示,案發後威廉斯被華埠轄區市警五分局探員小組緝獲;經過一年多的審理,近日在州高等法院認罪,法院判處威廉斯,C級重罪一級襲擊未遂(Attempted Assault in the First Degree),八年監禁,釋放後監管五年;D級重罪二級人身攻擊(Assault in the Second Degree),五年監禁,釋放後監管三年,二罪併罰。