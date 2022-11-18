非裔仇恨攻擊洗衣店華工 被判8年監禁

威廉斯去年因不滿華埠一間洗衣房服務，對華裔業者以種族歧視言論辱罵，隨後還持刀捅人。(截自谷歌地圖)

曼哈頓 華埠去年發生一起仇恨攻擊案件，一非洲裔男子因不滿洗衣房服務，對華裔業者以種族歧視言論辱罵，隨後還持刀捅人，造成受害者肋骨斷裂；曼哈頓地區檢察官 白艾榮(Alvin L. Bragg)17日表示，經過一年多的審理，證明嫌犯攻擊罪名成立，被判押入州立監獄服刑八年。

根據法庭文件，該案發生在2021年7月，59歲的嫌犯威廉 斯(Dwight Williams)在地蘭西街的一間洗衣店，因不滿衣服沒有一次被烘乾，與店內54歲的華裔工人發生爭執。

受害者好言告知威廉斯，如果一次沒烘乾，就多加一些硬幣再烘一次；隨後威廉斯大怒，對受害人吼道，「去你媽的，中國人，中國狗，中國豬，滾出美國。」(F-ck you, Chinese. Chinese dog. Chinese pig. Get out of America!) ，並威脅要殺了他。

文件顯示，在被店員勸出店外時，威廉斯威脅受害者說，「我有刀」；在離開店裡後，威廉斯之後又以兩手各持一把刀再次進入洗衣店，受害者試圖用一根晾衣桿擊退他，但仍被其刺傷軀幹，送醫後診發現一根肋骨斷裂。

曼哈頓地區檢察官辦公室表示，案發後威廉斯被華埠轄區市警五分局探員小組緝獲；經過一年多的審理，近日在州高等法院認罪，法院判處威廉斯，C級重罪一級襲擊未遂(Attempted Assault in the First Degree)，八年監禁，釋放後監管五年；D級重罪二級人身攻擊(Assault in the Second Degree)，五年監禁，釋放後監管三年，二罪併罰。