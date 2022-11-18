紐約客談／信用卡盜刷緝兇 雙標？

在紐約市犯罪率居高不下的當前，民眾的憂慮已漸漸從預防犯罪轉向了逮捕破案，但近日發生的幾起案件很難不讓人產生對比——當紅女歌星亞莉安娜(Ariana Grande)的親哥哥弗蘭基(Frankie Grande)在曼哈頓中城行走時遭兩未成年少年嫌犯打劫，不但財物遭搶且被打傷；警方案發當晚就在兩嫌試圖盜刷信用卡 時將他們逮捕。

同樣是信用卡盜刷，上個月在哈德遜河公園和下城綠道上接連犯下搶劫強暴案的嫌犯，警方在知道其盜刷受害者信用卡，也已確定身分信息的情況下，仍讓嫌犯逍遙法外，以一句「他是遊民，找不到人」為由，使來自伊利諾伊州的43歲女遊客，成為了犯罪下的受害者。

在市警喊罵保釋法改革為工作帶來挑戰的同時，每個紐約客都深刻了解到，讓這些罪犯為所做行為承擔後果，付出監禁代價是困難的；但就具體案件而言，警方清楚的明白：多數嫌犯在犯案後，會再回到現場，且像這種性侵 犯，有大概率會再回到現場作案，就有如該案印證的結果；同時輕罪再犯，也大概率會轉為重罪。

面對這些屢教屢犯的嫌犯，執法者情願睜一隻眼閉一隻眼，導致之後衍伸出來的其他犯罪問題無法估量，且最後受害者，往往是老人、兒童、女人以及少數族裔。

有能力破案卻一味沉浸在社會環境所造成的抱怨中，警察 破案似乎更在乎公眾影響力將影響警察聲譽，相比攻擊弗蘭基的兩個拿玩具槍的孩子，已經犯下至少兩起確鑿性侵攻擊的慣犯才更應該成為偵破要務；保護民眾以及潛在受害者的安全，不論時局變化，才不辱沒警旗誓言。

紐約客談，每周二至周六見報