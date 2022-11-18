遊民連涉3起性侵 警才出手逮人惹議

從今年3月就開始以相同手法在同一地點犯下性侵及搶劫案的帕諾，早就被警方鎖定身分，但接連作案卻未被逮捕。(市警提供)

位於曼哈頓西村附近的哈德遜公園(Hudson River Park)今年接連發生兩起性侵案件，而嫌犯首遊民 帕諾(Carl Phanor)直到最近在同一地點再次犯下暴力強暴、搶劫案後才遭逮捕；據報導，早在3月警方就已大致確定了嫌犯身分，但並未大力追捕，才造成後面有更多無辜女性成為了性暴力的受害者。

早在今年3月，帕諾就曾在哈德遜公園的慢跑道，從後接近一名女受害者，並要求其口交；警方表示，和近期發生的強暴案一樣，帕諾在作案後還搶走了受害者的錢包和手機。

這樣的案件本應成為警方偵破的焦點，但並未得到任何關注；即使調查人員已經確定了帕諾的嫌犯身分。

哈德遜河公園信託(Hudson River Park Trust)表示，公園裡有197個攝像頭可供警方調查使用，在3月的襲擊發生後，該機構就已與轄區分局和市警特殊受害者部門聯絡；當時警察 保證已加強清晨巡邏，還向公園提供了有關帕諾的信息。

但市警總探長(James Essig)說，警方未實施逮捕的原因是「找不到嫌犯的具體位置」，可能是因為其躲在建築工地，或者在每次襲擊後離開了紐約。

曾領導警察局性犯罪部門八年的前副局長奧斯古德(Michael Osgood)表示，警方一旦確定帕諾是嫌犯，並得知他是遊民，就應該進行更仔細的布網式搜索，包括每天24小時，挨家挨戶地對攻擊附近的街區進行搜索。

但由於警方未積極進行調查，帕諾於上月初，再次在曼哈頓東側的一條便道上攻擊了一名48歲的女子，但受害者在褲子都被帕諾撕破的情況下極力掙脫，雖未被侵犯，但也被搶走了手機和錢包。

據了解，在帕諾作案後半小時，他試圖在下城的一家煙店使用受害者的信用卡 ，11天後警方確認該案嫌犯為帕諾；但逮捕依舊未實施，兩周後的本月初凌晨，一名來自伊利諾伊州的43歲遊客，在哈德遜河45號碼頭附近晨跑，帕諾又以相同手法控制住受害者，實施強暴後搶劫；直到下午他再次盜刷受害者信用卡時，才遭逮捕。

協助該案受害者報警的23歲的人力資源工作者蘇姆金(Gabrielle Sumkin)說，「我不明白警方為什麼沒有注意到這個問題一再反覆發生並採取措施；這說明女性在紐約市是二等公民。」