曼哈頓下東城雙屍案 兒子暴斃 九旬母親無法自理隨後亡

曼哈頓下東城母子雙雙腐屍家中，兒子暴斃，九旬母親無法自理隨後亡。(取自谷歌地圖)

曼哈頓 下東城市警七分局轄區本周在一棟居民公寓中發現兩具高度腐爛的屍體，調查後確認是居住在一起的中年兒子和其母親，但該案不存在兇殺，而是兒子先因身體突發病離世，導致臥病不起的九旬老母無法照顧自己，不久也不幸離世；鄰居稱，屍體被發現前樓裡聚集了大量蒼蠅，開窗便能聞到腐爛的臭味。

警方表示，案件發生在16日下午6時30分，七分局在利文頓街(Rivington St)交諾福克街(Norfolk St.)附近一處住宅中發現了一對母子的屍體；警員因接到身亡者親屬的報警，稱無法聯繫上家人，故拜託警方造訪以確定他們是否安好，但不料二人已死於家中多日。

警方稱，經調查，該案沒有任何犯罪相關可疑，而是56歲的兒子因病突然暴斃，91歲的母親因無法得到妥善照料隨後也不幸去世。

案件造成鄰居譁然，他們表示，一開始在自己屋裡沒有聞到任何奇怪的味道，但大樓頂層有很多蒼蠅；後來一旦打開門，一股難以形容臭味就撲鼻而來，「這是一種骯髒的、腐爛東西的味道。我不得不整夜打開窗戶，開著風扇。」

鄰居稱，死去的母親此前由丈夫照料，但後來就只看到兒子，時常幫他的母親買菜、扶著她下樓走動；「看起來他是個好人，他們也曾經是其樂融融的一家。」