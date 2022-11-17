我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

過節送給大人的禮物 美聯社列出推薦清單

裴洛西將卸任眾院民主黨領袖 交棒新一代

曼哈頓下東城雙屍案 兒子暴斃 九旬母親無法自理隨後亡

記者張晨／紐約即時報導
曼哈頓下東城母子雙雙腐屍家中，兒子暴斃，九旬母親無法自理隨後亡。(取自谷歌地圖)
曼哈頓下東城母子雙雙腐屍家中，兒子暴斃，九旬母親無法自理隨後亡。(取自谷歌地圖)

曼哈頓下東城市警七分局轄區本周在一棟居民公寓中發現兩具高度腐爛的屍體，調查後確認是居住在一起的中年兒子和其母親，但該案不存在兇殺，而是兒子先因身體突發病離世，導致臥病不起的九旬老母無法照顧自己，不久也不幸離世；鄰居稱，屍體被發現前樓裡聚集了大量蒼蠅，開窗便能聞到腐爛的臭味。

警方表示，案件發生在16日下午6時30分，七分局在利文頓街(Rivington St)交諾福克街(Norfolk St.)附近一處住宅中發現了一對母子的屍體；警員因接到身亡者親屬的報警，稱無法聯繫上家人，故拜託警方造訪以確定他們是否安好，但不料二人已死於家中多日。

警方稱，經調查，該案沒有任何犯罪相關可疑，而是56歲的兒子因病突然暴斃，91歲的母親因無法得到妥善照料隨後也不幸去世。

案件造成鄰居譁然，他們表示，一開始在自己屋裡沒有聞到任何奇怪的味道，但大樓頂層有很多蒼蠅；後來一旦打開門，一股難以形容臭味就撲鼻而來，「這是一種骯髒的、腐爛東西的味道。我不得不整夜打開窗戶，開著風扇。」

鄰居稱，死去的母親此前由丈夫照料，但後來就只看到兒子，時常幫他的母親買菜、扶著她下樓走動；「看起來他是個好人，他們也曾經是其樂融融的一家。」

曼哈頓

上一則

歷史首次 12月曼哈頓5大道將禁車三個周日 慶節賞燈

延伸閱讀

10年來首調 紐約市計程車漲價23%

10年來首調 紐約市計程車漲價23%
迎節日人潮 曼哈頓中城擬增徒步區

迎節日人潮 曼哈頓中城擬增徒步區
搶嫌割傷乘客臉 曼哈頓地鐵劫案1日2起

搶嫌割傷乘客臉 曼哈頓地鐵劫案1日2起
英國培植出的抗癌紫番茄 明年在美國也吃得到

英國培植出的抗癌紫番茄 明年在美國也吃得到
12個工會有7個同意 鐵路罷工壓力緩解

12個工會有7個同意 鐵路罷工壓力緩解

熱門新聞

秋園丘一所高中10日發生槍擊案，一名18歲的學生在校門外中彈身亡。(讀者提供)

紐約秋園丘高中生 校門口中7彈身亡

2022-11-11 09:38
貝賽亞裔聚集區10日發生入室搶劫，一名長者在家中被兩名匪徒綑綁，搶走家中財物。(讀者提供)

貝賽入室搶劫 老婦雙手被捆

2022-11-11 02:26
當紅女歌星亞莉安娜(Ariana Grande，左)和親哥哥弗蘭基(Frankie Grande，右)。圖為2015年11月檔案照。Getty Images

女星亞莉安娜親哥 紐約曼哈頓中城當街遭2少年打劫

2022-11-15 12:46
經營豆花及花店的法拉盛商家憂心治安。(記者鄭怡嫣／攝影)

法拉盛豆花老店白天遭搶 商家憂治安

2022-11-15 07:24
在109警民會上，霍爾介紹上個月的法拉盛犯罪情況。(市警局提供)

法拉盛KTV門口搶劫多 專盯戴名表豪客

2022-11-11 06:33
皇后區東部意外出現「翻紅浪潮」。（網路截圖）

皇后區東部意外現「翻紅浪潮」民主黨敲警鐘

2022-11-12 06:19

超人氣

更多 >
預測衰退…貝佐斯籲先別買汽車、電視 亞馬遜將裁萬人

預測衰退…貝佐斯籲先別買汽車、電視 亞馬遜將裁萬人
灣區資深媒體人王慶偉 採訪時猝逝

灣區資深媒體人王慶偉 採訪時猝逝
南加亞裔男在社交App認識女子 跑到哥倫比亞約會遭劫殺

南加亞裔男在社交App認識女子 跑到哥倫比亞約會遭劫殺
南加華女為丈夫申請綠卡 卻很快反悔 為何之後又後悔？

南加華女為丈夫申請綠卡 卻很快反悔 為何之後又後悔？
福斯資深主播連線時對賴拉‧川普說：川普魅力不再

福斯資深主播連線時對賴拉‧川普說：川普魅力不再