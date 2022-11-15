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紐約法拉盛「老字號」華人小商家 光天化日遭搶

布碌崙便利店亞裔女店員 大白天遇持槍搶劫

記者胡聲橋／紐約報導
布碌崙一家便利店遭持槍搶劫。(警方提供)
布碌崙一家便利店遭持槍搶劫。(警方提供)

布碌崙(布魯克林)一家便利店近日發生持槍搶劫案件。一名男性歹徒光天化日持槍持槍威脅一名41歲的亞裔女店員，然後從收銀機取走約100元現金後逃離現場。市警66分局正以搶劫罪通緝該男。警方呼籲民眾留意，並提供線索。

警方稱，該案發生於11月9日早9時32分左右，地點為布碌崙教堂大道(Church Avenue)57號的一家便利店。當時一名41歲的亞裔的女店員正在收銀台工作。一名不明身分的男子走進店內，至收銀台前，掏出手槍對準這名亞裔女店員威脅。這時店內有一名年長顧客試圖上前干預，歹徒推倒他後，走到收銀機後面，搶走約100元現金，之後逃逸。該案並未造成女店員和顧客受傷。

警方呼籲民眾看到與照片和視頻中特徵類似的人，立刻撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站www.nypdcrimestopper.com，或通過手機發消息至 274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，或在推特上@NYPDTips，還可通過止罪手機應用程序「CS-NYC」提供線索，消息來源保密。

亞裔 布碌崙 手機

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