法拉盛扒手猖獗 華女逛珠寶店被偷錢包

警方調查法拉盛街頭竊案。(記者鄭怡嫣／攝影)

法拉盛鬧市近日發生多起竊案，一華女 在逛華人 珠寶店時被偷走數千元現金、信用卡，另一位華女則在同日被扒手竊走手機 ，警方在此前警民會也提醒，市中心的扒手變多，最近28天，管轄法拉盛的109分局共計有307起竊案，平均每天近11起。

警方正在調查法拉盛街頭竊案。（記者鄭怡嫣／攝影）

根據市警局，13日中午12時30分左右，在一家位於羅斯福大道近緬街、由華人經營的珠寶店內，54歲的華人女性客人，將包放在一旁，被扒手順走，內有數千元現金、信用卡及個人物件，嫌犯仍在逃。同日晚近9時，警方接到報案，趕到緬街近羅斯福大道的街頭，一華女報告，手機等隨身物品被人偷走。

一位華女逛珠寶店被順走個人財物，圖為案發現場周邊。（記者鄭怡嫣／攝影）

警局最新數據顯示，在最近28天，109分局共有307起竊案，其中包括竊取物件及現金價值在1000元以上的重竊案(Grand Larceny)113起及194起竊案(Petit Larceny)，重竊案比去年同期上升85.2%，竊案則下降2%，平均每天近11起竊案。警方也提醒，市中心外，大學點大道(College Point Blvd.)一帶的小商家也是扒手目標，民眾在街頭應留意，尤其是後背包。

截至14日，這兩起竊案的嫌犯均在逃，知情民眾可撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站www.nypdcrimestopper.com，或通過手機發消息至274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，或在推特上@NYPDTips，還可通過止罪手機應用程序「CS-NYC」提供線索，消息來源保密。