我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

加州州長紐森妻子 17年前遭淫魔溫斯坦性侵 淚流滿面作證

紐約法拉盛「老字號」華人小商家 光天化日遭搶

貝瑞吉搶竊案頻傳 華人夫婦險遭匪破門而入

記者顏潔恩／紐約報導
警方在貝瑞吉大道住家門前抓捕到企圖入室盜竊的嫌犯。(谷歌地圖)
警方在貝瑞吉大道住家門前抓捕到企圖入室盜竊的嫌犯。(谷歌地圖)

布碌崙(布魯克林)貝瑞吉近來搶劫案、入室盜竊案頻發。根據警方紀錄，10月25日凌晨3時左右，一對華裔夫婦在貝瑞吉住家熟睡時，聽見另間臥室有人猛敲窗戶的聲音；丈夫衝到該房大聲喝斥，竊賊倉皇逃跑。

市警68分局警員接報抵達現場，並以夫婦倆提供的線索展開搜尋，在案發不遠處的貝瑞吉大道327號住家前，發現形跡可疑的男子、一名28歲的西語裔，通過監控錄像確認為嫌犯。

錄像顯示，他想用一根水管敲破窗戶，無法得逞開始用雙腿猛踢，吵醒了屋主；警員也指，相信這不是他首次犯案，可能涉及當地多宗商店的入室盜竊案。

當地4大道交67街的一間華人經營商店，也在10月25日晚上11時17分左右遭搶；一名約20幾歲的白人男子，向47歲的華裔女店員詢問買菸，發現店內沒有其他人後，亮出刀子威脅店員，跳過收銀台威脅打開收銀機，並指示她將830元現款放入袋子；歹徒在晚上11時43分左右進入45街的R車地鐵站，乘車離開。

警方呼籲知情民眾提供線索；可撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站www.nypdcrimestopper.com，或透過手機發消息至 274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，消息來源保密。

華裔 地鐵站 布碌崙

上一則

布碌崙便利店亞裔女店員 大白天遇持槍搶劫

下一則

法拉盛扒手猖獗 華女逛珠寶店被偷錢包

延伸閱讀

貝賽持槍2匪綑綁老婦劫財 警緝嫌

貝賽持槍2匪綑綁老婦劫財 警緝嫌
法拉盛槍殺案 非洲裔男腦中彈 曾謀殺毒販

法拉盛槍殺案 非洲裔男腦中彈 曾謀殺毒販
貝瑞吉人孔大火濃煙 部分街區停電

貝瑞吉人孔大火濃煙 部分街區停電
羊頭灣街頭 郵差載包裹信件推車被劫

羊頭灣街頭 郵差載包裹信件推車被劫
河濱居民和入室竊賊槍戰 三嫌一死兩被捕

河濱居民和入室竊賊槍戰 三嫌一死兩被捕

熱門新聞

秋園丘一所高中10日發生槍擊案，一名18歲的學生在校門外中彈身亡。(讀者提供)

紐約秋園丘高中生 校門口中7彈身亡

2022-11-11 09:38
蔡亨利日前在地鐵站內被劫，他回憶當時的驚險時刻。(取自@tmstoomuchswag的Instagram)

紐約地鐵遭群毆、搶劫 華裔網紅：全車多人目擊 無人阻止

2022-11-09 09:25
法拉盛槍擊案，警方晚間於現場調查。(記者鄭怡嫣╱攝影)

紐約華社車禍變命案 48歲男後腦中槍不治

2022-11-09 23:51
史島婦人落入彩票騙局，被騙7萬5000元。(警方提供)

彩票換鈔票 紐約婦人損失7.5萬

2022-11-07 10:33
男子涉嫌兩起模式搶案，被警方通緝；圖為其中一嫌。(市警提供)

紐約法拉盛華裔駕駛 被隔窗以槍抵頭 帶匪回家「取錢」

2022-11-09 10:55
貝賽亞裔聚集區10日發生入室搶劫，一名長者在家中被兩名匪徒綑綁，搶走家中財物。(讀者提供)

貝賽入室搶劫 老婦雙手被捆

2022-11-11 02:26

超人氣

更多 >
拜習會落幕 美重申一中政策反對中方脅迫台灣 布林肯將訪中

拜習會落幕 美重申一中政策反對中方脅迫台灣 布林肯將訪中
好市多購物可省錢 但這9大失誤反而讓你花更多

好市多購物可省錢 但這9大失誤反而讓你花更多
拜習會傳動粗插曲 中國代表團成員猛推美國女記者

拜習會傳動粗插曲 中國代表團成員猛推美國女記者
川普海湖莊園嫁女兒 新娘穿古希臘女神風禮服向夫致意

川普海湖莊園嫁女兒 新娘穿古希臘女神風禮服向夫致意
停售經典產品有苦衷 Trader Joe's、好市多：不得已

停售經典產品有苦衷 Trader Joe's、好市多：不得已