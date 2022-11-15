貝瑞吉搶竊案頻傳 華人夫婦險遭匪破門而入

警方在貝瑞吉大道住家門前抓捕到企圖入室盜竊的嫌犯。(谷歌地圖)

布碌崙 (布魯克林)貝瑞吉近來搶劫案、入室盜竊案頻發。根據警方紀錄，10月25日凌晨3時左右，一對華裔 夫婦在貝瑞吉住家熟睡時，聽見另間臥室有人猛敲窗戶的聲音；丈夫衝到該房大聲喝斥，竊賊倉皇逃跑。

市警68分局警員接報抵達現場，並以夫婦倆提供的線索展開搜尋，在案發不遠處的貝瑞吉大道327號住家前，發現形跡可疑的男子、一名28歲的西語裔，通過監控錄像確認為嫌犯。

錄像顯示，他想用一根水管敲破窗戶，無法得逞開始用雙腿猛踢，吵醒了屋主；警員也指，相信這不是他首次犯案，可能涉及當地多宗商店的入室盜竊案。

當地4大道交67街的一間華人經營商店，也在10月25日晚上11時17分左右遭搶；一名約20幾歲的白人男子，向47歲的華裔女店員詢問買菸，發現店內沒有其他人後，亮出刀子威脅店員，跳過收銀台威脅打開收銀機，並指示她將830元現款放入袋子；歹徒在晚上11時43分左右進入45街的R車地鐵站 ，乘車離開。

警方呼籲知情民眾提供線索；可撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站www.nypdcrimestopper.com，或透過手機發消息至 274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，消息來源保密。