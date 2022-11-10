列車清潔工曼哈頓下城地鐵站無故遭人鐵棍砸臉

男子曼哈頓下城地鐵站無故用鐵棒砸臉清潔女工。(市警提供)

曼哈頓下城錢伯斯街(Chambers St.)地鐵站 近日發生一起無故攻擊案件，一女清潔工在該站打掃衛生時遭一男子持鐵棒砸臉；市警10日公布案發地監控，徵詢線索破案。

影音來源：市警提供

警方表示，案件發生在4日早上6時45分，一名46歲的清潔工正在清掃E線站台，但一男子走近後一言未發，舉起手中的鐵製棍棒物便向受害者臉上砸去。

警方稱，有MTA 員工在現場目擊了案發過程，且試圖追趕制伏，但嫌犯依舊跳上了開往布碌崙(布魯克林)的二號線列車逃離現場。

受害者供職於MTA外包的清潔公司，案發後她被送往表維醫院(Bellevue Hospital)治療，臉上有紅腫瘀傷；警方在10日公布案發地附近監控，嫌犯同樣通過跳躍閘門的方式逃票進入地鐵站，作案時身穿淺色襯衫配深色帽衫，下身黑色休閒褲，戴黑色帽子和背包。

無故攻擊案件近來頻繁發生，根據市警數據顯示，捷運系統中的重罪案比去年高出40%，攻擊案增加21%，今年至今已發生471起，而去年同期為390起。

警方呼籲民眾，若看到有和視頻中體貌特徵相似者，可立刻撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站 https://crimestoppers.nypdonline.org/，或通過手機 發消息至274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，或在推特上@NYPDTips，還可通過止罪手機應用程序「CS-NYC」提供線索，消息來源保密。