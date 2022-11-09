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法拉盛華裔駕駛 被隔窗以槍抵頭 帶匪回家「取錢」

記者牟蘭／紐約報導
男子涉嫌兩起模式搶案，被警方通緝；圖為其中一嫌。(市警提供)
男子涉嫌兩起模式搶案，被警方通緝；圖為其中一嫌。(市警提供)

一名華裔男子日前在法拉盛街頭被三名歹徒尾隨，取車後被對方持槍隔窗威脅，隨後被紙袋套頭，遭索帶綁手，強迫他回家取錢，得手後，在街頭扔下他，開走他的休旅車逃逸；紐約市警指，這夥歹徒綁架華男前，還涉以相同手法在同一日搶劫另一受害人，至截稿前，仍然在逃，呼籲知情者提供線索。

根據警方消息，10月24日上午6時許，一名42歲的華男前往35大道交146街附近，尋找他停在街邊的2018年產本田休旅車時，被三名陌生男子尾隨，等他上車後，三名歹徒用槍隔窗指向受害人的頭，強迫他下車，隨後用塑料袋套住對方的頭，並用索帶綁住雙手，要求交出財物。

男子涉嫌兩起模式搶案，被警方通緝；圖為其中一嫌未戴口罩。(市警提供)
男子涉嫌兩起模式搶案，被警方通緝；圖為其中一嫌未戴口罩。(市警提供)
男子涉嫌兩起模式搶案，被警方通緝；圖為其中一嫌。(市警提供)
男子涉嫌兩起模式搶案，被警方通緝；圖為其中一嫌。(市警提供)

三名歹徒上車後，一嫌駕駛受害人的休旅車在附近遊蕩，受害人在強壓下妥協，告知對方他把錢放在家中，之後三名歹徒從他家中拿走不明數量的現金，脅迫受害人上車，在長島納蘇郡的一個街區扔下他，向不明方向逃逸。

根據警方消息，這夥歹徒在同一日凌晨1時5分左右，涉在特頓堡街(Totten St.)與烏托邦公園大道(Utopia Parkway)附近，以相同手法搶劫一名43歲非洲裔男子；兩名歹徒持槍脅迫受害人下車，搶走受害人手機與背包等約4315元財物。

警方指，暫無法確認是否是熟人作案，也無法排除隨機作案；在案發附近從事裝修的一名華男指，附近以居民樓為主，過去並未聽聞有類似惡性案件，居住在當地逾15年的王女士指，近期治安變差，擔憂自己日後也成為受害人。

根據警方提供的監控視頻，至少有三嫌，均為男性，20歲到25歲之間，體型中等，作案時均穿黑衣與黑褲，其中一嫌褲子上有白色條紋，戴黑色頭套，一人留絡腮鬍。

警方呼籲，民眾若看到與影片中特徵類似的人，可立刻撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站www.nypdcrimestopper.com，或透過手機發消息至 274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，消息來源保密。

男子涉嫌兩起模式搶案，被警方通緝；圖為其中一嫌。(市警提供)
男子涉嫌兩起模式搶案，被警方通緝；圖為其中一嫌。(市警提供)
一名華裔男子日前在法拉盛街頭被三名歹徒尾隨，取車後被對方持槍隔窗威脅，被搶走不明...
一名華裔男子日前在法拉盛街頭被三名歹徒尾隨，取車後被對方持槍隔窗威脅，被搶走不明數量的現金與休旅車；圖為案發街道附近。(記者牟蘭／攝影)
一名華裔男子日前在法拉盛街頭被三名歹徒尾隨，取車後被對方持槍隔窗威脅，被搶走不明...
一名華裔男子日前在法拉盛街頭被三名歹徒尾隨，取車後被對方持槍隔窗威脅，被搶走不明數量的現金與休旅車；圖為案發街道附近。(記者牟蘭／攝影)
男子涉嫌兩起模式搶案，被警方通緝；圖為其中一嫌未戴口罩。(市警提供)
男子涉嫌兩起模式搶案，被警方通緝；圖為其中一嫌未戴口罩。(市警提供)

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