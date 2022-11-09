鑰匙開信箱搜刮 法拉盛公寓爆郵件竊案 警懸賞緝嫌

男子涉嫌郵件盜竊被警方通緝。(市警提供)

一名中年男子日前涉嫌偷走法拉盛 市中心一棟公寓樓的多家住戶的信件，市警109分局指，當天還收到多起附近樓宇被闖入的訊息，趕到現場調查後，發現消息不實，尚不清楚案件是否相關，警方呼籲知情者提供線索，最高可得2500元的懸賞獎勵。

根據警方消息，2日收到報案，一棟位於寇登街(Colden St.)交緬街的公寓樓於當天凌晨12時20分左右，被強行闖入；一名陌生男子進入樓宇後，用鑰匙打開多個住戶的信箱，得手後，騎摩托車逃竄。當天凌晨4時到5時許，距離案發地車距十分鐘的邦恩街(Bowne St)與41大道附近的公寓樓有民眾報案，指被他人強行闖入，警員調查後，發現消息不實，尚不清楚數起案件是否關聯。

根據警方提供的監控錄像，涉嫌盜竊郵件的男子身穿黑衣與灰褲，戴黑色口罩 與印有字母 的鴨舌帽，手提黑色的袋子，可立刻撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站www.nypdcrimestopper.com，或透過手機發消息至 274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，消息來源保密。