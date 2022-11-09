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鑰匙開信箱搜刮 法拉盛公寓爆郵件竊案 警懸賞緝嫌

記者牟蘭／紐約報導
男子涉嫌郵件盜竊被警方通緝。(市警提供)
男子涉嫌郵件盜竊被警方通緝。(市警提供)

一名中年男子日前涉嫌偷走法拉盛市中心一棟公寓樓的多家住戶的信件，市警109分局指，當天還收到多起附近樓宇被闖入的訊息，趕到現場調查後，發現消息不實，尚不清楚案件是否相關，警方呼籲知情者提供線索，最高可得2500元的懸賞獎勵。

根據警方消息，2日收到報案，一棟位於寇登街(Colden St.)交緬街的公寓樓於當天凌晨12時20分左右，被強行闖入；一名陌生男子進入樓宇後，用鑰匙打開多個住戶的信箱，得手後，騎摩托車逃竄。當天凌晨4時到5時許，距離案發地車距十分鐘的邦恩街(Bowne St)與41大道附近的公寓樓有民眾報案，指被他人強行闖入，警員調查後，發現消息不實，尚不清楚數起案件是否關聯。

根據警方提供的監控錄像，涉嫌盜竊郵件的男子身穿黑衣與灰褲，戴黑色口罩與印有字母的鴨舌帽，手提黑色的袋子，可立刻撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站www.nypdcrimestopper.com，或透過手機發消息至 274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，消息來源保密。

法拉盛 口罩 字母

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