地鐵遭群毆、搶劫 華裔網紅：全車多人目擊 無人阻止

五名20歲左右男子涉在地鐵站內打劫被警方通緝。(市警提供)

在Instagram以分享嘻哈歌曲獲得關注的華裔蔡亨利(Henry Cai，姓名皆音譯)，日前在法拉盛 緬街7號線地鐵站 內被打劫、毆打，還用BB槍射他，搶走他500元的眼鏡，整個擁擠的車廂內沒一人聲援，他擔憂治安惡化，盼用選票改善現狀。

根據警方消息，一名34歲的華男報警指，他在法拉盛緬街搭乘一輛7號線地鐵後，被五名男子騷擾與攻擊；受害人指，對方先揮拳毆打他的臉，隨後用橡膠子彈掃射他，多次試圖搶走他的金鍊，但被他逃脫，受害者在74街-羅斯福大道站下車後，被對方搶走他的眼鏡。

這名受害者是嘻哈歌手蔡亨利，他受訪時指，疫情爆發後，全市的治安變差，尤其是地鐵，遠不如過去安全，「地鐵越來越可怕」；他回憶，案發當日，他乘坐7號線地鐵，遭到一群歹徒騷擾，要求他交出其雷朋(Ray-Ban)眼鏡。他為躲避騷擾，在附近車站下車，但被對方尾隨，扇他耳光並用類似BB槍的仿真手槍掃射他，搶走市值500元的雷朋眼鏡，因他緊緊抓住自己的金鍊，對方才沒能得手；他回憶，「那些人說，『給我你的項鍊』，我當然不會給他們，所以他們一直追著我」。

由於被搶走眼鏡，蔡亨利指，他無法看清前方，被對方用毆打後腦與臉部；他說，地鐵內當時有不少乘客目擊這場攻擊，但沒一人伸手援助，「整個車廂都是人，沒人阻止他們(歹徒)，他們打我的時候，也沒人說話」。

蔡亨利說，他下車後，第一時間呼救，但警察 未能及時趕到逮捕嫌犯，「我告訴他們我被搶了，需要幫助」；對於此案，他指，自己8日已投票，選擇關注治安的共和黨州長候選人李修頓(Lee Zeldin)，盼改善紐約日益變差的治安。