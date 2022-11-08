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政治化？ 李修頓槍案保釋金百萬

記者胡聲橋／紐約報導
格林被指在Snapchat上，發布他和另一人用手槍對準鏡頭的照片。(取自Snapchat)
格林被指在Snapchat上，發布他和另一人用手槍對準鏡頭的照片。(取自Snapchat)

共和黨州長候選人李修頓(Lee Zeldin)家門外，月前發生一起疑似黑幫尋仇的槍擊案。18歲的長島男子格林(Noah Green)被捕，因其罪名是與槍枝有關的重罪，法官7日裁定100萬元保釋金。被告律師指保釋金高得離譜，此案已被政治化。

該案發生於10月9日下午，警方稱，當時三名青少年經過李修頓家門口，一輛休旅車從他們身邊駛過，車內一人向外連開數槍，導致兩名17歲男子受傷，另一人逃離現場。當時李修頓的雙胞胎女兒正在家中，一顆子彈擊中距離她們不到30呎的地方。李修頓的女兒報了警，警方後來追上一輛據稱離開現場的黑色本田車，並逮捕格林。

格林被控二級非法持有武器罪、非法持有槍枝和拒捕等罪。格林沒有被指控扣動扳機，但據稱他被捕時攜帶了槍擊案中使用的九毫米手槍，而且被指控在警察追上他時，將手伸進褲子口袋拿槍。這把手槍裝了一個大容量的彈夾。

格林的辯護律師卡薩爾(Christopher Cassar)要求將保釋金定為2萬5000元，但法官最後將保釋金定為100萬元現金、200萬元有擔保債券或部分擔保的1000萬元債券。

卡薩爾稱，保釋金高得非同尋常，有違憲的嫌疑，他提出的2萬5000元保釋金是類似案件中的通常做法。卡薩爾認為，這表明在李修頓競選州長的最後時刻，此案件已被政治化，而且似乎政治化的程度愈來愈高。卡薩爾指出，檢方稱在傳訊被告前做了彈道分析，這本身就是非常不尋常，時機可疑。

檢方稱，就在格林被捕前幾天，他在Snapchat上發布一張照片，顯示他和另一人用手槍對準鏡頭。而且調查顯示，被告的指紋遍布裝滿子彈的彈夾，現場彈頭與被告持有手槍的子彈匹配。

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