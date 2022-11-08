殺害、肢解前女友 布碌崙24歲男恐囚終生

圖為警方日前到發現強森屍體的公寓蒐集證物。(ABC News截圖)

布碌崙 檢方7日指控24歲男子威廉 姆斯(Justin Williams)殺害並肢解前女友、22歲的強森(D'Asia Johnson)，並控謀殺和隱匿屍體罪。若罪名成立，最高將面臨終生監禁。布碌崙高等法院法官還下令，威廉姆斯不得保釋。

法庭文件指，在強森位於布碌崙柏樹山區(Cypress Hills)的公寓內，威廉姆斯刺了她九刀，其中五刀刺向她的身體正面，四刀刺向背部，導致死亡。被告隨後用切肉刀肢解其屍體，將屍體裝入兩個行李箱。他用毛巾和清潔用品掩蓋屍體的惡臭，並與這兩個旅行箱在前女友的公寓內生活了一個月之久。

被告近期與布碌崙警探的面談中，放棄了保持沉默的權利，承認殺害強森並肢解了她的屍體。

公寓管理員發現強森多日沒有出現，並且接到鄰居反映，其公寓內傳出異味，要求進屋查看，但管理員的要求被威廉姆斯拒絕。威廉姆斯離開公寓後，管理員隨即報警。

事發公寓的鄰居後來告訴媒體，強森長期受前男友的暴力虐待，她已經拿到針對前男友的保護令，但保護令沒有起作用。鄰居表示，兩年來，被告打爛了公寓，還打斷了強森的腿和肋骨。強森的母親一直想讓她離開這棟公寓。

檢方還稱，強森被殺後，威廉姆斯的現任女友還在紐約市 使用強森的聯邦福利卡消費。

威廉姆斯還涉嫌於2021年6月在納蘇郡的Freeport毆打一名66歲男子，並於2020年6月在Westbury的一家商店偷竊近1200元的商品。