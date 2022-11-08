DNA破46年冷案 75歲兇認罪判20年

皇后區檢察官 辦公室7日宣布，近期與紐約警方合作破獲、發生在1976年的命案，75歲的被告莫塔(Martin Motta)在46年前殺害一名一戰老兵，被判20年監禁。

皇后區檢察官凱茲(Melinda Katz)表示，法醫辦公室於2019年3月12日在皇后區李奇蒙丘(Richmond Hill)115街87-72號的後院，發現了由一組骨盆和部分軀幹組成的人類遺骸，被埋在一塊水泥板下。此後，檢方和警方透過一家私人實驗室和聯邦調查局的協助，尋求線索。2021年2月，Othram實驗室利用DNA檢測 結果，從骸骨中追溯出一個完整的基因樣本。調查人員隨後開始與受害者的潛在家庭成員聯繫並取得其基因樣本，以便與發現的遺骸進行比對。最終，調查人員認定其為塞茨(George Clarence Seitz)的遺體，他是一名參加過第一次世界大戰的退伍軍人，遇害時已81歲。

進一步的調查顯示，塞茨最後一次被看到是在1976年12月10日上午10時左右。當時他離開在牙買加的住處，據說是要去被告莫塔(Martin Motta)的理髮店。據查，受害者是該理髮店的常客。此後，嫌疑人莫塔也進入了調查人員的視野。

莫塔月前對一級過失殺人罪認罪。關鍵證據顯示，莫塔在搶劫被害人7000至8000元後，猛刺其頭部致其死亡，然後將遺體肢解並掩埋，直到43年後才被發現。

檢方表示，這也是紐約市首例利用法醫遺傳譜系學(forensic genetic genealogy)偵破的命案。