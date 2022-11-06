白艾榮上任未滿一年 曼哈頓犯罪飆30%

上任後曼哈頓犯罪率飆升30%，民眾反對白艾榮的聲音更強烈。(美聯社)

曼哈頓 地區檢察官白艾榮 (Alvin Bragg)自年初上任至今已十個月，但政績似乎並不令人滿意；根據市警局最新數據，今年截至上月底，光是曼哈頓地區的主要犯罪率，較去年同期就上升30%，其他犯罪數據也飆升，民眾反對白艾榮的聲音更強烈。

根據市警局統計，白艾榮自今年1月上任以來，截止10月31日，曼哈頓的主要犯罪率較去年同期增加了30.5%；全市範圍內，主要犯罪率也較去年同期增加了29.6%。

其中又以曼哈頓南區警署(Midtown South Precinct)犯罪爆發最為猖獗；該區域包括時報廣場、賓州車站和先鋒廣場(Herald Square)等黃金地段，也是上班族、居民和遊客的聚集地，但如今卻成為犯罪份子的集中點。

根據市警局犯罪統計網站CompStat 2.0數據，自白艾榮上台以來，該區的重竊案(Grand Larceny)飆升了53%，從6295起增加到9648起；入室盜竊案(Burglary)數據緊隨其後，上升了45%，由1710起增加至2467起；搶劫案(Robbery)則上升32%，從1356起增加至1785起；謀殺罪(Murders)上升14%，由21起增至24起。

「如白艾榮所願，他上台以後創造了一個對罪犯極度友好的司法環境」；退休警員、約翰傑刑事司法學院(John Jay College of Criminal Justice)副教授賈卡隆(Joseph Giacalone)表示，如果白艾榮繼續放任，那麼人們在該區域看到的新標誌，將不再是「無槍區」(Gun Free Zone)，而是「不再營業區」(We're Closed for Business)。

白艾榮自上任以來就屢遭抨擊，其「輕罪不起訴」改革更是引起不小反對聲浪；對於上任後犯罪率增加，白艾榮透過推特回應，表示犯罪率的飆升主要歸咎於疫情 導致的社會分裂，「為了重塑治安，我們已經加緊管控槍枝，並且為心理疾病導致的犯罪提供治療資源。」