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兩華警駐守地鐵站 阻逃票遭揮拳

記者張晨／紐約報導
五分局二華裔警員加班駐守堅尼路地鐵站，阻止非洲裔逃票被打，增援電擊制伏。(記者張晨／攝影)
五分局二華裔警員加班駐守堅尼路地鐵站，阻止非洲裔逃票被打，增援電擊制伏。(記者張晨／攝影)

曼哈頓華埠堅尼路5日下午發生一起執勤警員遭攻擊案，兩名華裔警員加班駐守堅尼路地鐵站時，因阻止一非洲裔男子逃票，導致對方惱羞成怒謾罵反擊，警員試圖將逃票者勸離地鐵站還遭揮拳相向，造成二警員受傷送醫，嫌犯則被隨後而來的增援警力電擊制伏，現場被捕。

五分局表示，案件發生在當日下午4時55分，加入市警五分局兩年的區建英和其搭檔董飛，在堅尼路交拉菲逸街(Lafayette St.)的地鐵站內執勤，當日二人原休假，但由於近期地鐵系統犯罪增高，部分重點地鐵站加派轄區警員駐守，但人力不足，所以加班對轄區巡邏警員來說已為家常便飯。

知情人士稱，二人在地鐵站內試圖阻攔一個逃票男子，並告知「未購票就進站屬違法行為」，但該名男子卻回應：「x你，我他媽哪也不去。」

當下兩名華裔警員並未繼續與男子口角爭執，而是試圖護送這名「哪裡也不去的乘客」走出地鐵站。

但就在這時，該男子惱羞成怒，開始揮舞拳腳反抗，二華警見狀呼叫後備警力，並竭力制服該男子；警方稱，增援警員不得不使用電擊槍才將該人制伏逮捕。

五分局表示，打鬥導致區建英臉部、腿部受傷，董飛手臂受傷；目前兩名警員已被送醫救治。

地鐵站 華裔 華埠

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