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行李內裝滿贓物 亞裔男盜逾千元

記者牟蘭／紐約報導
該嫌涉及盜竊市值超過2300元的財物被警方通緝。(警方提供)
該嫌涉及盜竊市值超過2300元的財物被警方通緝。(警方提供)

紐約市警109轄區內上月在商場發生多起重竊案，一案中三嫌在皇后區法拉盛市中心的Marshalls商店內，用洗衣袋裝滿超過1500元的球鞋，得手後逃逸，其中一人被捕，兩人在逃，另一名亞裔男子涉嫌在20大道的目標百貨(Target)，用行李箱裝滿1000元的財物，至今在逃，警方呼籲民眾提供線索，早日逮捕嫌犯。

根據警方消息，三名男子於10月10日下午1時19分，前往法拉盛大學點購物中心的Marshalls商店，三人用洗衣袋裝滿超過1500元的球鞋，得手後向停車場方向逃逸；警方於1日以重竊罪逮捕其中一嫌費爾(Paul Phiri)，5日公布另一名體型中等、身穿黃色外套與黑褲子嫌犯的照片，呼籲知情者提供線索。

另一起竊案於18日下午9時28分在20大道的目標百貨發生，一名亞裔男子用店內的行李箱作為掩護，趁店員不備在箱內裝滿衣服與電子設備，偷走市值超過2300元的商品；警方指嫌犯身形中等，作案時身穿灰色外套與藍褲子，向不明方向逃逸。

警方呼籲，民眾若看到與影片中特徵類似的人，可立刻撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站www.nypdcrimestopper.com，或透過手機發消息至 274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，消息來源絕對保密。

該嫌涉及盜竊市值超過1500元的財物被警方通緝。(警方提供)
該嫌涉及盜竊市值超過1500元的財物被警方通緝。(警方提供)

目標百貨 亞裔 法拉盛

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