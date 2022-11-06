中城公寓「電單車鋰電池」起火38傷

位於中城的公寓5日因鋰電池自燃起火，造成38傷。(取自市消防局推特)

曼哈頓 中城東一公寓5日發生火災，因一電單車起火從而引燃了多間公寓，因火勢蔓延迅速，截止晚間統計的受傷人數已近40人；根據市消防局數據，光在今年，全市就有約200起火災是由鋰電池引起，共造成六人死亡。

根據市消防局消息，當日上午10時20分左右，位於曼哈頓東52街429號的一棟居民樓內冒出濃煙；警消人員趕到現場後，約一個小時才將火勢控制。

市消防局局長卡瓦那(Laura Kavanagh)在事後受訪時表示，火災從大樓的20層開始；據了解，起火的鋰電池當時連接到另一個不明的微型行動設備，事發公寓內的兩人安全被消防員救出，消防人員另外還在該戶公寓內找到其他五輛電單車。

截至當日下午，已有38人因此受傷，其中大多數傷者為輕傷，但兩人有生命危險，另有五人傷勢嚴重；在救災過程中，五名消防員也在火場內受傷，傷者多數為樓內居民。

市消防局的火災原因調查局(Bureau of Fire Investigation)負責人弗林(Dan Flynn)表示，當天火災起火點位於大門後方，當時事發公寓的住戶很可能在屋內修理電單車。