我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

道指漲逾400點 但中止4周連升

快看世界／勁球飆到15億 禁售彩券州居民跨州碰運氣

晨跑女哈德遜河畔遭強暴 慣犯遊民報住華埠遊民所

記者張晨／紐約即時報導
帕諾每次犯案後均被附近監控拍下了清晰的正面照，但卻未被捕。(市警提供)
帕諾每次犯案後均被附近監控拍下了清晰的正面照，但卻未被捕。(市警提供)

曼哈頓西村一晨跑女子3日在哈德遜公園(Hudson River Park)45號碼頭附近遭一非洲裔遊民男子撂倒在地後強暴，還在作案後搶走了受害者的錢包和手機；嫌犯雖在同日被捕，但也犯下過多次強暴案，此人疑患有精神疾病，被捕時報住地為包厘任務(Bowery Mission)華埠遊民所。

警方表示，案件發生在當日清晨5時30分左右，29歲的遊民帕諾(Carl Phanor)盯上了一43歲的晨跑女子，從後鎖喉並將受害者撂倒在地後，帕諾迅速褪去受害者下身衣物，實施了強暴；而在逃離現場前，還拿走了受害者的錢包和耳機。

幫助受害者報警的目擊者向警方表示，發現她(受害者)時，衣服已被扯破，胳膊也已受傷流血，但仍能看見她戴在身上的項鏈和婚戒。

受害者被到達現場的救援人員送往勒諾克斯山醫院(Lenox Hill Healthplex)接受治療，截止目前仍因肺部損傷在重症病房觀察。

消息人士透露，帕諾在中城的Target用受害者的信用卡購買了價值39元的紅牛飲料，又到港務局(Port Authority)刷卡購買了一張長巴票，最後被警方逮捕。

嫌犯在這起強暴案之前，帕諾已至少被逮捕過25次，主要因輕竊、襲擊、非法持有毒品和毒品交易等，在新澤西州與俄亥俄州均有犯罪紀錄。

他今年3月和10月分別犯下兩次性侵及未遂案，其中一起就發生在與此案相同的地點，受害者也為一晨跑女子；而其每次犯案後均被案發地附近監控拍下了清晰的正面照，但卻未被逮捕。

警方紀錄顯示，帕諾被捕時的報住地為包厘任務的華埠遊民所，因為這次其最後一個「已知地址」；但包厘任務發言人表示，根據其紀錄顯示，帕諾在 2016 年 1 月使用「稍微不同的名字」在「我們這裡住了一晚。」

遊民 華埠 毒品

上一則

紐約五分局資深警員張立勇接暫調令管行政 本人回應...

延伸閱讀

新任五分局長首場警民會 遊民亂象成焦點

新任五分局長首場警民會 遊民亂象成焦點
公校遊民學生達10％ 皇后區增加最快

公校遊民學生達10％ 皇后區增加最快
東百老匯91號酒店轉為老人公寓 提案

東百老匯91號酒店轉為老人公寓 提案
樹葉陸續變色 紐約州秋景繽紛

樹葉陸續變色 紐約州秋景繽紛
10月紅潮來襲？民主黨人憂衝擊選情

10月紅潮來襲？民主黨人憂衝擊選情

熱門新聞

三嫌帶梯子從貝賽一棟民宅的二樓窗戶內爬進屋內。(記者牟蘭／翻攝)

槍匪搬梯爬2樓洗劫逾30萬 紐約華裔母護3女飽受驚嚇

2022-10-28 22:32
死者周麗絲。(本報檔案照)

紐約法拉盛跳樓華女是孤兒 無人可處理後事

2022-11-04 09:45
受害的華人家庭住戶日前集體抗議。(本報檔案照)

華裔開發商捲款潛逃中國被訴 檢方：禁止再執業 律師：有助求償

2022-11-03 07:20
三嫌帶梯子從貝賽一棟民宅的二樓窗戶內爬進屋內。(記者牟蘭／翻攝)

紐約驚魂… 3歹徒搬梯爬上樓 持槍洗劫華裔家庭

2022-10-29 02:31
小房東指，為追討房租已訪多位民代，未得到明確回覆，只能每周在法院外舉牌，表達不滿。(記者牟蘭╱攝影)

房客：給我2萬才搬 華人法院外喊不公

2022-11-01 10:40
紐約僑領安全忠法院申請保釋被拒。(本報檔案照)

紐約僑領安全忠 千萬保釋申請被駁回

2022-11-02 10:12

超人氣

更多 >
芝加哥失蹤懷孕華婦 遭華人男友勒死 屍體藏水處理廠

芝加哥失蹤懷孕華婦 遭華人男友勒死 屍體藏水處理廠
傳謝霆鋒年付8千萬 張柏芝仍拚命工作 兒子曝原因

傳謝霆鋒年付8千萬 張柏芝仍拚命工作 兒子曝原因
紐約法拉盛跳樓華女是孤兒 無人可處理後事

紐約法拉盛跳樓華女是孤兒 無人可處理後事
房屋買家偏向「老、白、富」亞太裔購屋者僅占2%

房屋買家偏向「老、白、富」亞太裔購屋者僅占2%
華人祖母帶孫過馬路遭撞飛重傷 擔心救護車貴不敢上車

華人祖母帶孫過馬路遭撞飛重傷 擔心救護車貴不敢上車