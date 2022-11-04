晨跑女哈德遜河畔遭強暴 慣犯遊民報住華埠遊民所

帕諾每次犯案後均被附近監控拍下了清晰的正面照，但卻未被捕。(市警提供)

曼哈頓西村一晨跑女子3日在哈德遜公園(Hudson River Park)45號碼頭附近遭一非洲裔遊民 男子撂倒在地後強暴，還在作案後搶走了受害者的錢包和手機；嫌犯雖在同日被捕，但也犯下過多次強暴案，此人疑患有精神疾病，被捕時報住地為包厘任務(Bowery Mission)華埠 遊民所。

警方表示，案件發生在當日清晨5時30分左右，29歲的遊民帕諾(Carl Phanor)盯上了一43歲的晨跑女子，從後鎖喉並將受害者撂倒在地後，帕諾迅速褪去受害者下身衣物，實施了強暴；而在逃離現場前，還拿走了受害者的錢包和耳機。

幫助受害者報警的目擊者向警方表示，發現她(受害者)時，衣服已被扯破，胳膊也已受傷流血，但仍能看見她戴在身上的項鏈和婚戒。

受害者被到達現場的救援人員送往勒諾克斯山醫院(Lenox Hill Healthplex)接受治療，截止目前仍因肺部損傷在重症病房觀察。

消息人士透露，帕諾在中城的Target用受害者的信用卡購買了價值39元的紅牛飲料，又到港務局(Port Authority)刷卡購買了一張長巴票，最後被警方逮捕。

嫌犯在這起強暴案之前，帕諾已至少被逮捕過25次，主要因輕竊、襲擊、非法持有毒品 和毒品交易等，在新澤西州與俄亥俄州均有犯罪紀錄。

他今年3月和10月分別犯下兩次性侵及未遂案，其中一起就發生在與此案相同的地點，受害者也為一晨跑女子；而其每次犯案後均被案發地附近監控拍下了清晰的正面照，但卻未被逮捕。

警方紀錄顯示，帕諾被捕時的報住地為包厘任務的華埠遊民所，因為這次其最後一個「已知地址」；但包厘任務發言人表示，根據其紀錄顯示，帕諾在 2016 年 1 月使用「稍微不同的名字」在「我們這裡住了一晚。」