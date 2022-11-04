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銀行才取逾萬元 華女法拉盛商店光天化日失竊

記者牟蘭／紐約即時報導
一名嫌犯涉重竊被警方通緝。(市警提供)
一名嫌犯涉重竊被警方通緝。(市警提供)

一名54歲的華女日前在法拉盛一家銀行取錢後，在羅斯福大道的一家商店購物，期間被一男一女尾隨，光天化日下偷走她的錢包後逃逸；市警109分局日前公布其中一名涉案男嫌的照片，呼籲知情者提供線索，最高可得2500元的懸賞獎勵。

根據警方消息，109分局於10月17日收到一起報案，一名54歲的華女指出，她在市中心羅斯福大道交友聯街的一家商店內被他人偷走自己的錢包；受害人指，當天上午12時5分許，她在市中心一家銀行取走1萬多元的現金後，放在自己的錢包內，被一男一女盯上，尾隨她進入一家商店。

受害人表示，兩名嫌犯趁她不備，偷走她的錢包，朝不明方向逃逸，無人受傷；警方表示，附近一家商店的監控錄像拍下其中一名男嫌的照片，這名涉嫌重竊(Grand Larceny)男子梳平頭，體型中等，皮膚較白，作案時身穿灰T恤、破洞牛仔褲與黃色鞋子，手拿一件藍色外套。

109分局指出，市中心近期的竊案居高不下，呼籲民眾在銀行取款後，留意四周，避免被他人跟蹤，指部分案件中，嫌犯通常多人作案，一人分散當事人的注意力，另一人行竊，提醒民眾始終攜帶錢包、手機與其他個人物品，並將貴重物品放在身前，避免將財物放在口袋中。

警方呼籲，民眾若看到與影片中特徵類似的人，可立刻撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站www.nypdcrimestopper.com，或透過手機發消息至 274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，消息來源絕對保密。

華女 手機 法拉盛

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