布碌崙2嫌專搶出租車司機手機 2亞裔受害

布碌崙兩名歹徒搶走亞裔出租車司機的手機。(警方提供)

兩名男性歹徒在布碌崙 (布魯克林)搶劫包括兩名亞裔 在內的三名出租車司機的手機 後逃逸。市警75分局正以搶劫罪通緝。

警方稱，第一起搶案發生於10月20日早9時40分左右，地點為布碌崙新澤西大道(New Jersey Avenue)707號前。36歲的亞裔男出租車司機接到叫車電話後，將車停在該處。兩名男子靠近受害者，用槍威脅他交出手機，搶走價值約1400元的兩部蘋果手機後，徒步沿新澤西大道朝北向新地大道(New Lots Avenue)逃走，未造成受害者受傷。

上述案件發生後半小時，兩名歹徒在新澤西大道707號前對另一名51歲男性出租車司機下手。一人先分散受害者注意力，另一人在車內偷走價值約1200元的手機。

第三起案件發生於10月28日凌晨2時30分左右，布碌崙佛蒙特街(Vermont Street)交新地大道附近，兩嫌通過Lyft約車，在弗萊布許大道(Flatbush Avenue)交大西洋大道(Atlantic Avenue)附近坐上57歲亞裔男司機開的車後，一人從後面推受害者，另一人趁機搶走價值約1200元的手機，並逃進新地大道436號內。

布碌崙兩名歹徒搶走亞裔出租車司機的手機。(警方提供)

警方指兩名男嫌均留黑色短髮和山羊鬍，身材較瘦，都穿著連帽運動衫，呼籲民眾看到特徵類似的人，立刻撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站www.nypdcrimestopper.com，或通過手機發消息至 274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，或在推特上@NYPDTips，還可通過止罪手機應用程序「CS-NYC」提供線索，消息來源保密。