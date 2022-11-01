大學點華人商家遇搶 大剪刀逼退歹徒

歹徒走進店內。(錄像截圖)

華人 聚居的皇后區大學點 (College Point)，近日白天發生一起搶劫案，歹徒進入一家華人經營的小雜貨店(Deli)企圖搶劫，但被店家用大剪刀逼退，知情人士表示，嫌犯為慣犯，疑有吸大麻 史，曾在社區至少其他兩店家搶劫。

(知情人士提供)

根據管轄當地的109市警分局，10月29日(周六)下午4時14分，一名西語裔男子進入位於大學點大道(College Point Blvd.)近九大道的一家小店後，走入櫃台，向40歲的華人店主索要錢財，在推搡了他後逃跑，店家未有財物損失也未受傷。

(知情人士提供)

店家提供的作案視頻顯示，當日白天下午，嫌犯身穿黑色套頭衫進入店內，當時店內有顧客，老闆娘也在一旁，嫌犯旁若無人地走入櫃台後方索要錢財，商家則抄起後台的一把大剪刀對準嫌犯自衛，之後兩人短暫扭打，嫌犯推人後逃跑。

店主與歹徒扭打。(錄像截圖)

知情人士表示，該名嫌犯在社區待了幾年，平常也不少見他，都是晚上出沒，疑有吸大麻史，幾天前，他剛搶過另一家大學點大道近14大道的華人小百貨店，還下手過另一家位於20大道、印度裔經營的小店，據信曾隨身持槍，警方也指應是同一竊賊所為。

此次遇搶商家四、五年前接手這個店鋪，之前店內從未遭搶，心有餘悸，立即訂購三個電擊棒。大學點一帶的劫案愈來愈多，特別是夜間治安令人擔憂，但很少有人白天行搶。

警方表示，截至10月31日，該名嫌犯仍在逃，呼籲知情民眾可撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站www.nypdcrimestopper.com，或通過手機發消息至274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，或在推特上@NYPDTips，還可通過止罪手機應用程序「CS-NYC」提供線索，消息來源保密。