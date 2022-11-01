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紐約客談／ 社媒挑戰樂極生悲 家長留意

紐約客談

萬聖節是許多兒童、青少年展現創意的日子，許多人在學校也想藉特殊裝扮出風頭、找刺激，或爭取同學認同。這類心態，有時易遭誤導。比如青少年熱愛的社交媒體抖音，除了交友娛樂，也不時有挑戰短片，有些人或一時覺得有趣，或不想對同儕示弱而接受挑戰，輕則身體不適，嚴重還可能被逮捕控罪，甚至送命，家長不得不察。

媒體報導，被社交媒體炒熱，長島多所中學近期流行一種吃超辣薯片的挑戰。一款黑色包裝名為Paqui的薯片，號稱使用世界辣度最高的兩種辣椒調味，結果有學生帶到學校，造成同學食用後必須接受治療。校方緊急通知家長留意，留意這類零食被帶回家，幼童誤食可能更嚴重。

專家提醒，抖音上有許多類似影片，甚至還有吃小包裝洗衣精的挑戰，青少年的動機，可能僅是做一些看似瘋狂的事，增加自己社媒帳號的人氣，想當抖音明星，當他們發現某些驚悚的舉動有效時，便可能一再嘗試。

另一事件則釀成無法挽回的悲劇，同樣是抖音挑戰，有人發現某些韓國車款的防盜裝置設計缺陷，可用簡單的手機充電電池、充電線、起子破解，於是發起挑戰，鼓勵網友嘗試。結果在紐約上州，五名14至17歲的青少年如法炮製，一起偷車，還開上路，結果超速失控，發生嚴重車禍，四死一重傷。警方證實，相關車款失竊率上升，讓人擔憂，漏洞不補上，還有多少類似事件會發生。家長則不滿社交媒體只有挑戰成功、爆笑的畫面，背後的悲劇卻由家人承擔。

子女如何使用社交媒體，值得家長留意。為了衝高點擊數或幾句稱讚，得不償失。

（紐約客談，每周二至周六見報）

抖音 紐約上州 長島

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