我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

你正在喝嗎？這12類飲品 最好立刻戒掉它們

原本看到槍械照會焦慮…亞裔婦搖身變擁槍派

紐約下城東字母城政府樓爆槍案 1死1傷

記者張晨／紐約即時報導
與華埠沿河政府樓相連，字母城政府樓爆槍案，一死一傷。(取自谷歌地圖)
與華埠沿河政府樓相連，字母城政府樓爆槍案，一死一傷。(取自谷歌地圖)

曼哈頓下城東河沿岸與華埠緊鄰的字母城(Alphabet City)政府樓28日晚發生槍擊案，造成一死一傷；目前嫌犯仍在逃。

警方表示，案件發生在當日晚7時40分左右，在C大道附近東12街的坎波斯廣場政府樓(Pedro Albizu Campos Plaza NYCHA)內，21歲與24歲兩名受害者搭乘電梯往一樓大廳外出。

而當電梯門打開的一刻，站在外面的一人突然開槍射擊；警方稱，大概開了三四槍左右，21歲的男子軀幹被擊中，24歲的男子則左腿中槍。

消息人士稱，24歲的男子搭電梯回到五樓的公寓，但21歲的受害者在緊急送往表維醫院(Bellevue Hospital)後不治身亡。

據警方描述，槍手是一名身穿灰色運動衫、戴著藍色帽子的非洲裔男子，目前此案仍在調查中，並無人被捕。

警方呼籲民眾，若知曉此案相關線索，可立刻撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站 https://crimestoppers.nypdonline.org/，或通過手機發消息至274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，或在推特上@NYPDTips，還可通過止罪手機應用程序「CS-NYC」提供線索，消息來源保密。

手機 政府樓 華埠

上一則

民調：霍楚領先李修頓6% 亞當斯治安成績拖累民主黨

延伸閱讀

紐約下東城男子遭非裔男女毆打搶劫 作案後當街翻包尋財

紐約下東城男子遭非裔男女毆打搶劫 作案後當街翻包尋財
紐約最大冬日市集 布萊恩公園28日起歡樂登場

紐約最大冬日市集 布萊恩公園28日起歡樂登場
拜登訪紐約雪城 宣傳經濟成就

拜登訪紐約雪城 宣傳經濟成就
塵埃落定 選區重畫新地圖 紐約市議會通過

塵埃落定 選區重畫新地圖 紐約市議會通過
布碌崙東紐約中餐館顧客 遭搶錢包

布碌崙東紐約中餐館顧客 遭搶錢包

熱門新聞

安全忠涉嫌參與獵狐行動，非法充當外國政府代理人被逮捕。(本報檔案照)

法拉盛華人僑領涉洗錢被捕 社區驚訝

2022-10-21 02:30
案發現場已由警戒條封鎖，屍體被白布蓋住，血跡蔓延頭部一地。(記者鄭怡嫣/攝影)

35歲華女 紐約法拉盛跳樓身亡 疑有抑鬱症

2022-10-26 14:03
吳傑瑞(左)與母親和兄弟一起旅遊時的合影。（取自陳寶拉臉書）

為1100萬弒母 華男判刑最高恐無期徒刑

2022-10-27 09:33
紐約一名精神異常男子持槍劫公車，行駛了超過30個街區，全車20多名乘客驚魂，最後司機趁機打開前後車門，疏散乘客，自己則跳窗逃生。(擷自NBC)

持槍男劫紐約公車 20餘乘客驚魂7分鐘 司機跳窗逃生

2022-10-27 13:42
受傷的華男大腿被捅後跑到街上求救，並坐在地上休息，留下血跡。(記者顏潔恩／攝影)

紐約8大道華男在家遭捅上街求救 滿地血跡

2022-10-22 14:35
李修頓(左)與霍楚(右)日前參加選前唯一一場辯論，雙方支持者各說紛紜。(美聯社)

談紐約治安 霍楚脫口：我不懂你為何覺得這很重要

2022-10-27 16:25

超人氣

更多 >
華郵：馬斯克完成收購推特 立刻開除執行長等4位最高層

華郵：馬斯克完成收購推特 立刻開除執行長等4位最高層
洛市網紅餐廳近百元一頓太貴 教你在家複製20元就搞定

洛市網紅餐廳近百元一頓太貴 教你在家複製20元就搞定
台灣遊客17萬現金 加拿大海關沒收

台灣遊客17萬現金 加拿大海關沒收
「你敢曝光 就群發裸照」北加華女被殺豬盤騙走65萬

「你敢曝光 就群發裸照」北加華女被殺豬盤騙走65萬
舊金山住處遭歹徒闖入 裴洛西丈夫保羅遭攻擊送醫

舊金山住處遭歹徒闖入 裴洛西丈夫保羅遭攻擊送醫