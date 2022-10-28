紐約下城東字母城政府樓爆槍案 1死1傷

與華埠沿河政府樓相連，字母城政府樓爆槍案，一死一傷。(取自谷歌地圖)

曼哈頓下城東河沿岸與華埠 緊鄰的字母城(Alphabet City)政府樓 28日晚發生槍擊案，造成一死一傷；目前嫌犯仍在逃。

警方表示，案件發生在當日晚7時40分左右，在C大道附近東12街的坎波斯廣場政府樓(Pedro Albizu Campos Plaza NYCHA)內，21歲與24歲兩名受害者搭乘電梯往一樓大廳外出。

而當電梯門打開的一刻，站在外面的一人突然開槍射擊；警方稱，大概開了三四槍左右，21歲的男子軀幹被擊中，24歲的男子則左腿中槍。

消息人士稱，24歲的男子搭電梯回到五樓的公寓，但21歲的受害者在緊急送往表維醫院(Bellevue Hospital)後不治身亡。

據警方描述，槍手是一名身穿灰色運動衫、戴著藍色帽子的非洲裔男子，目前此案仍在調查中，並無人被捕。

警方呼籲民眾，若知曉此案相關線索，可立刻撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站 https://crimestoppers.nypdonline.org/，或通過手機 發消息至274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，或在推特上@NYPDTips，還可通過止罪手機應用程序「CS-NYC」提供線索，消息來源保密。