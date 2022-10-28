紐約下東城男子遭非裔男女毆打搶劫 作案後當街翻包尋財

下東城男子遭非裔男女毆打搶劫 ，作案後當街翻包尋財。(市警提供)

曼哈頓 下東城市警七分局轄區日前發生一起搶劫案件，一名男子清晨當街被一對非洲裔男女毆打後搶包；警方28日公布案發地附近監控，視頻中嫌犯邊走邊翻找受害者的包中財物；呼籲民眾留意其體貌，徵集線索破案。

影音來源：市警提供

警方表示，案件發生在9月17日早5時30分左右，在位於律勞街(Ludlow St.)172號前，一名35歲的男子被一對非洲裔男女推倒在地後搶包，嫌犯作案後逃逸；受害者受了輕傷，在現場接受治療。

在市警公布案發地附近監控中，女嫌身穿黑色衛衣，迷彩運動褲，戴眼鏡；男嫌穿彩色衛衣，淺色牛仔褲，手裡拿著從受害者那裡搶來的背包，二人邊走邊翻找其中的值錢物品。

警方呼籲民眾，若看到有和視頻中體貌特徵相似者，可立刻撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站 https://crimestoppers.nypdonline.org/，或通過手機 發消息至274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，或在推特 上@NYPDTips，還可通過止罪手機應用程序「CS-NYC」提供線索，消息來源保密。