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地鐵站口角 男被「忍者」武士刀擊頭

記者張晨／紐約報導
警方在公園廣場和教堂街的車站外找到了渾身是血的受害者，並在其身邊發現了一把帶血的木製刀鞘。(取自谷歌地圖)
警方在公園廣場和教堂街的車站外找到了渾身是血的受害者，並在其身邊發現了一把帶血的木製刀鞘。(取自谷歌地圖)

曼哈頓下城地鐵站20日發生一起攻擊案，受害者稱和一名身穿忍者服裝、手持武士刀的男子發生爭執，隨後歹徒用刀鞘擊打受害者的頭部逃逸；目前無人被捕。

警方表示，案件發生在當日上午9時20分左右，33歲的白人男子格里芬(Larry Griffin)和歹徒在一輛駛入錢伯斯街(Chambers St.)站的北行A線上發生爭吵；兩人隨後走到站台上，但爭吵又延續到街上。

警方在公園廣場(Park Place)和教堂街(Church St.)的車站外找到渾身是血的受害者，並在其身邊發現一把帶血的木製刀鞘；格里芬被凶器的鞘擊中頭部，留下一道血痕，嫌犯則在作案後逃逸。

目擊者描述嫌犯為一名身穿黑衣、頭戴黑色漫威棒球帽的男子；警方稱，受害者格里芬也為前科罪犯，5月才因搶劫被警方逮捕過。

警方呼籲民眾，若知曉此案相關線索，可立刻撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站 https://crimestoppers.nypdonline.org/，或通過手機發消息至274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，或在推特上@NYPDTips，還可通過止罪手機應用程序「CS-NYC」提供線索，消息來源保密。

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