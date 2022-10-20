我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

有計畫地使用社安金支票 確保退休生活無虞

快看世界／奈及利亞這個城市 幾乎每戶都生雙胞胎

曼哈頓下城地鐵站男子遭「忍者劍鞘」擊頭

記者張晨／紐約即時報導
警方在公園廣場和教堂街的車站外找到了渾身是血的受害者，並在其身邊發現了一把帶血的木製刀鞘。(取自谷歌地圖)
警方在公園廣場和教堂街的車站外找到了渾身是血的受害者，並在其身邊發現了一把帶血的木製刀鞘。(取自谷歌地圖)

曼哈頓下城地鐵站20日上午發生一起攻擊案，受害者稱和一名身穿忍者服裝、手持武士刀的男子發生了爭執，隨後嫌犯使用刀鞘擊打了受害者的頭部逃逸；目前無人被捕。

警方表示，案件發生在當日上午9時20分左右，33歲的白人男子格里芬(Larry Griffin)和嫌犯在一輛駛入錢伯斯街(Chambers St.)站的北行A線上發生了爭吵；兩人隨後走到站台上，但爭吵又延續到了街上。

警方在公園廣場(Park Place)和教堂街(Church St.)的車站外找到了渾身是血的受害者，並在其身邊發現了一把帶血的木製刀鞘；格里芬被凶器的鞘擊中頭部，留下了一道血痕，嫌犯則在作案後逃逸。

目擊者描述嫌犯為一名身穿黑衣、頭戴黑色漫威棒球帽的男子；警方稱，受害者格里芬也為前科罪犯，五月間才因搶劫被警方逮捕過。

警方呼籲民眾，若知曉此案相關線索，可立刻撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站 https://crimestoppers.nypdonline.org/，或通過手機發消息至274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，或在推特上@NYPDTips，還可通過止罪手機應用程序「CS-NYC」提供線索，消息來源保密。

手機 地鐵站 曼哈頓

上一則

奶酒帶你玩／萬聖節大遊行真好玩！

延伸閱讀

假釋犯偷華女錢包被捕 再獲釋

假釋犯偷華女錢包被捕 再獲釋
紐約地鐵搶犯假釋又犯案 偷華女錢包當場被捕

紐約地鐵搶犯假釋又犯案 偷華女錢包當場被捕
消費者回歸 洛市中心零售業復甦

消費者回歸 洛市中心零售業復甦
下東城地鐵站1周2人被捅 社區擔憂

下東城地鐵站1周2人被捅 社區擔憂
曼哈頓下東城地蘭西街地鐵站再爆捅人案 社區擔憂

曼哈頓下東城地蘭西街地鐵站再爆捅人案 社區擔憂

熱門新聞

亞裔男子並未示弱，兩人面對面對峙，彼此相距只有幾吋。(視頻截圖)

「把你的傻x口罩摘掉」亞裔夫妻地鐵內遭恐嚇

2022-10-16 13:15
麻州聯邦檢方日前破獲波士頓中餐廳洗錢案後，蒐集更多張錦華犯案證據；圖為涉案中餐廳。(取自谷歌地圖)

紐約10華人涉殺豬盤被捕 詐騙逾1800萬

2022-10-14 07:28
張曉寧(黃色囚衣者)14日身穿正常的黃色囚服，梳馬尾辮，在辯護律師與中文翻譯的陪同下上庭。(法院Pool Photo，John M. Mantel攝影)

涉殺華裔律師李進進 女嫌精神鑑定

2022-10-15 11:51
裴洛西(右)訪問森林小丘舉辦圓桌會議，探討通膨削減法；左為孟昭文。(記者牟蘭／攝影)

裴洛西皇后區華社談通膨 華人怨：2把蔥快4元

2022-10-13 07:32
Solmet集團CEO鄭森表示，這一顆超級能源晶體將會改變世界格局。

Solmet超級綠能技術 終結能源危機的新發明

2022-10-05 01:00
陳韜20日起接任五分局局長一職。(市警提供)

紐約曼哈頓華埠市警5分局長 陳韜接任

2022-10-19 07:48

超人氣

更多 >
世說新聞╱老闆被銬 沒收萬元 20華人購大閘蟹被警團滅

世說新聞╱老闆被銬 沒收萬元 20華人購大閘蟹被警團滅
Meta推人工智慧 查克柏格可用「閩南語對答」

Meta推人工智慧 查克柏格可用「閩南語對答」
通膨居高不下 國稅局：明年免稅額調高7%

通膨居高不下 國稅局：明年免稅額調高7%
迪士尼樂園門票調漲 一家四口玩1天要花1086元

迪士尼樂園門票調漲 一家四口玩1天要花1086元
賈靜雯女兒低胸側躺快「掉出來」 網幫喊舅舅：買高領

賈靜雯女兒低胸側躺快「掉出來」 網幫喊舅舅：買高領