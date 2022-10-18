史島華女身分遭竊 冒領失業金還要補稅

州府寄給郭女士的1099表，顯示有人以其名義領取1萬4960元失業金。(當事人提供)

史泰登島 一名郭姓華女身分遭竊，先是被人冒領疫情 失業補助近1.5萬元，後來又有人盜用她的身分開信用卡 ，消費6000多元，目前她還在等待調查結果。

今年10月，家住史泰登島的郭女士突然收到州府寄來的1099表，指她所報的家庭收入和政府紀錄不符，要求補交稅款1626.24元。她覺得蹊蹺，因為丈夫領取疫情失業補助金，她的收入也不高，為什麼要補交稅？

她找幫自己報稅的會計師，得知州稅務廳紀錄顯示，她本人也申領疫情失業補助，共計1萬4960元，但她的報稅表上沒有這筆收入，所以要補稅。她一頭霧水，因為沒有申領過失業金。會計師初步認為是有人以其名義冒領失業金。

會計師查閱資料後還發現，一年多來，其信用分數一直下降，其原因是積欠信用卡帳單。通過檢查銀行帳戶，她發現名下多了兩張不是自己開的信用卡。有人在2021年3、4月，用其中的一張信用卡消費6108元。

會計師認為，郭女士的個人信息肯定被盜竊。她很快報警，並且在會計師的協助下凍結自己在三大信用公司的帳戶，以防工卡號繼續被盜用。她也凍結了自己被盜的銀行帳戶並取消被盜開盜用的兩張信用卡。現在，銀行和警方正對此案進行調查。

回顧事件，她不知道自己的身分是怎麼洩露出去的，現在懷疑的是她用自己的手機給丈夫發過身分證件的圖片。如果手機被人侵入，可能盜走她的工卡號和個人信息。