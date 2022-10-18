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班森賀3華人身分盜用 最嚴重失金逾5萬

記者顏潔恩／紐約報導
民眾應使用帶鎖的郵箱，可提防竊賊偷取信件。(本報檔案照)
民眾應使用帶鎖的郵箱，可提防竊賊偷取信件。(本報檔案照)

布碌崙(布魯克林)班森賀華社長期受身分盜竊案的困擾，近來再有三名華人中招，身分信息被歹徒利用，最嚴重的受害者損失超過5萬元。

一名報住在18大道交70街的53歲華婦表示，她在檢查月結單時，發現今年9月21日有人從其銀行帳戶盜取5萬多元；她第一時間撥打電話給銀行，一名工作人員表示有人利用她的身分信息，申請一張新的銀行卡。

之後用這張卡從自動提款機(ATM)多次領錢，受害者到62分局報案，已將所有信息提供給警方調查。

另一名報住在Highlawn大道的25歲華女也在近期報警，銀行工作人員表示出，有人以兩張支票從其帳戶提款2萬3000元；但她本身從未申請支票簿，銀行也無從追蹤犯案者的下落，已交給警方處理。

第三起案件，報住在17大道交73街的40歲華男，遭不法分子利用銀行卡盜取他帳戶裡1萬9349元存款；根據銀行提供的信息，嫌犯曾在布碌崙65街1301號的道明銀行(TD Bank)的提款機取錢，之後幾次通過手機轉帳。受害者指，他從未丟失銀行卡或信用卡，也沒有申請新卡，希望警方調查。

華人居民頻成為身分盜竊的受害者，常見原因是有犯罪集團專門在社區偷信件，尋找犯案機會；警方此前已多次呼籲民眾妥善保管重要信件，應使用帶鎖的郵箱，可有效避免竊賊偷取信件，此外要頻繁檢查銀行信息，若出現不尋常的交易要第一時間通知銀行。

支票 布碌崙 華人

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