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男子下東城街角遭持刀捅胸 地蘭西街麥當勞成治安黑點

記者張晨／紐約即時報導
下東城街角持刀捅人，非洲裔男子遭市警通緝。(市警提供)
下東城街角持刀捅人，非洲裔男子遭市警通緝。(市警提供)

曼哈頓下東城近日發生一件持刀傷人案，一名男子夜晚站在街角被一名非洲裔男子用刀捅傷胸口；警方13日公布嫌犯體貌，徵詢線索破案。

影音來源：市警提供

警方表示，案件發生在10日晚11時40分，一名42歲的男性受害者站在地蘭西街(Delancey St.)114號的麥當勞前，一身分不明的男子在沒有受到挑釁的情況下，接近受害者，並朝他胸部刺了一刀。

警方稱，隨後該嫌犯逃進了地蘭西街/埃塞克斯街站(Delancey Street/Essex Street Station)內，受害者事後被送往表維醫院，情況穩定。

市警13日公布了案發地鐵站監控，嫌犯年約50多歲，中等身材，最後一次被看到時穿著黑白相間的運動服，頭戴灰色的軟呢帽，穿黑色運動鞋，斜背著一個黑色包。

而案發地的街角麥當勞餐廳，也是轄區市警七分局的監管重點，不但時常有暴力案件發生，且毗鄰地鐵站，益於嫌犯作案後逃跑。

警方呼籲民眾，若看到與圖中或視頻體貌特徵相似者，可立刻撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站 https://crimestoppers.nypdonline.org/，或通過手機發消息至274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，或在推特上@NYPDTips，還可通過止罪手機應用程序「CS-NYC」提供線索，消息來源保密。

地鐵站 麥當勞 手機

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