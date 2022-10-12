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網拍手機約面交 布碌崙華男遭買家射胸險送命

記者顏潔恩／紐約報導
到場的警員捂著受害者的傷口，等待救援。(視頻截圖)
到場的警員捂著受害者的傷口，等待救援。(視頻截圖)

一華裔男子日前在布碌崙(布魯克林)街頭與非洲裔男子進行手機交易，不料光天化日下被對方開槍射擊胸膛，傷勢嚴重但無性命危險，嫌犯仍在逃，市警11日呼籲知情民眾提供線索。

消息指出，案件發生於10日下午4時45分許，在位於東弗萊布士的東96街，傷者是33歲的華男劉盧克(Luke Liu，姓名皆音譯)；受害者在網路出售一台手機，一名非洲裔男子隨後找上他，兩人議價後相約當日在街頭交易。

當劉盧克抵達現場時，該名男子突然朝他開槍，歹徒搶走手機後逃逸。67分局警員趕到現場，將受害者送醫急救，傷勢穩定；警方在調查過程中，發現地上有多張鈔票，已將此案鎖定為搶劫案，持續調查。

受害者手捂著胸前傷口蹲在地上報警。(視頻截圖)
受害者手捂著胸前傷口蹲在地上報警。(視頻截圖)

網路流傳的兩則視頻顯示，當時該名華男中槍後虛弱地蹲在地上，一隻手捂著胸部的傷口，雙手沾滿鮮血；他仍有意識，用手機報警，畫面中曾出現一名非裔男子手裡拿著鈔票，若無其事地從受害者身後走過，但不確定是否為嫌犯。

受害者虛弱地蹲在地上。(視頻截圖)
受害者虛弱地蹲在地上。(視頻截圖)

另一視頻則是警員在現場用手捂著受害者的傷口，並安慰「你會沒事的」，之後拍攝者用中文向受害者說「你被打劫了你知道嗎」，並詢問是否在附近的餐館工作，受害者面部蒼白，並未回應。

一名非洲裔男子出現在鏡頭內，若無其事從受害者身邊走過。(視頻截圖)
一名非洲裔男子出現在鏡頭內，若無其事從受害者身邊走過。(視頻截圖)

據市警總局統計，發生在67轄區的槍擊案，今年至10月10日至少34起，去年同期則有42起；雖槍擊犯罪下降，但該社區在謀殺、搶劫、重大盜竊等主要犯罪類別均有上升。

警方呼籲，若知曉此案相關線索，可立刻撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站，或通過手機發消息至274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，或在推特上@NYPDTips，還可通過止罪手機應用程序「CS-NYC」提供線索，消息來源保密。

手機 華男 槍擊

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