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公寓自造幽靈槍 下東城男遭控32罪

記者張晨／紐約報導
警方查獲男子於下東城公寓拼裝幽靈槍。(檢方提供)
警方查獲男子於下東城公寓拼裝幽靈槍。(檢方提供)

曼哈頓下東城一男子因私自組裝、運送幽靈槍枝被捕，警方發現多把幽靈手槍、步槍、大容量彈夾和彈藥等；曼哈頓地區檢察官白艾榮(Alvin Bragg)和市警11日宣布提出32項指控，多數為重罪。

根據法庭文件，47歲的里維拉(Jose Rivera)，在2016年10月至2022年5月間購買至少55個幽靈槍組件，其中許多被寄至賓州，因為這些組件在紐約屬非法。

今年9月22日，州、市警對里維拉位於下東城的公寓進行搜查，發現六支裝配完整的幽靈槍，其中三支裝有大容量彈匣，兩支被改造，其中一支為AR-15步槍，還發現約200發彈藥。里維拉有重罪前科，不准擁槍；警方也發現，他並沒有將槍枝上鎖，公寓裡的兩個不足三歲的孩童置於危險。

被告遭控多項非法持有武器、兩項危害兒童福祉罪和非法持有彈藥。檢方表示，這起案件再次顯示，想要在家裡組裝半自動武器多麼容易；但通過2020年設立的「幽靈槍分隊」(Ghost Guns Initiative)已起訴的案件涉及查獲超過79個幽靈槍零件、28支完整組裝的幽靈槍、420個大容量彈匣、45個消音器，以及包括瞄準鏡和速射改裝裝置在內的其他裝備。

曼哈頓 白艾榮 賓州

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