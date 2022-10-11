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布碌崙華男疑遭搶劫 胸口中彈險送命

記者顏潔恩／紐約即時報導
受害者虛弱地蹲在地上。(視頻截圖)
受害者虛弱地蹲在地上。(視頻截圖)

紐約市一名華裔男子日前在布碌崙(布魯克林)疑似遭到搶劫，光天化日下被歹徒開槍射中胸膛，傷勢嚴重但無性命危險，身分不明的嫌犯仍在逃；紐約市警11日發布消息，呼籲知情民眾提供線索。

消息指出，該案發生於10日下午4時45分許，位於東弗萊布士的東96街642號住處外；當時33歲的華裔男子步行經過此處，一名男子突然從身後襲擊，接著亮出一把槍朝他開火，受害者胸口中彈，而歹徒往不明方向逃逸。

當地67分局警員隨後趕到現場，將受害者送往國王郡醫院(Kings County Hospital)搶救，傷勢穩定；警方在調查過程中，發現路面上散落多張鈔票，懷疑槍擊案件與搶劫有關，目前還在密切調查中，未有人落網。

據網路流傳的兩條視頻顯示，當時該名華男中槍後虛弱地蹲在地上，一隻手捂著胸部的傷口，雙手也都沾滿鮮血；他仍有意識，用自己的手機報警，而畫面中曾出現一名非裔男子手裡拿著鈔票從鏡頭前走過，不確定與受害者之間的關係。

另條視頻則是警員在現場用手捂著受害者的傷口，並安慰他道「你會沒事的」，之後拍攝者用中文向受害者說道「你被打劫了你知道嗎」，並詢問對方是否在附近的餐館工作，受害者面部蒼白，並未回應。

據紐約市警總局的統計顯示，發生在67轄區的槍擊案，從今年至10月10日發生至少34起，去年同期則發生42起；雖槍擊犯罪率下降，但該社區在謀殺、搶劫、重大盜竊等主要犯罪類別的犯罪率均有上升，令居民感到憂慮。

警方呼籲民眾，若知曉此案相關線索，可立刻撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站，或通過手機發消息至274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，或在推特上@NYPDTips，還可通過止罪手機應用程序「CS-NYC」提供線索，消息來源絕對保密。

受害者手捂著胸前傷口蹲在地上報警。(視頻截圖)
受害者手捂著胸前傷口蹲在地上報警。(視頻截圖)
到場的警員捂著受害者的傷口，等待救援。(視頻截圖)
到場的警員捂著受害者的傷口，等待救援。(視頻截圖)

紐約市 手機 槍擊

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