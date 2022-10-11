遊民夜潛華埠崇正會反鎖大門 警員在外等 手銬送醫

遊民夜潛華埠崇正會反鎖大門，五分局警員手銬送醫。(讀者提供)

曼哈頓華埠 遭遊民 問題困擾甚為頻繁，11日早一遊民男子潛入地威臣街(Division St.)一幢大樓的大堂內，並用毛巾和衣物將大門堵住；警方到達現場試圖將趕出，但因門從內鎖住無法打開，故只能在外等待他自行離開；該遊民疑似患有精神疾病，被銬上手銬送醫前仍嘴裡振振有詞。

案件發生在當日早上9時40分左右，位於地威臣街口的崇正會會址；崇正會負責人表示，早上開門時發現居然有人潛入，並將大門反鎖，因不諳英文，只能打電話找來用地下室做競選辦公室的州眾議員參選人邱海倫，是她到現場後幫忙叫警察 。

「一共來了四部警車、八個警察。」他說，大門從裡面鎖上，在場的人均束手無策，只能等待他自己出來。

五分局表示，並沒有「真正意義上的逮捕嫌犯」，而是因其言行無狀，不得不銬上手銬才能送醫；面對這種情況，市警也坦言無奈，稱能做的就是到達現場解決當務之急，並提供可行的醫療協助，至於這些流離失所的人是否會再回到街上，只能在認識其面孔後在巡邏時多加留意。

邱海倫當日也藉此案件拍攝了一段視頻傳至推特，視頻中她站在案發現場，身後是一批等待遊民自行出來的五分局警員；高聲痛批遊民給華埠帶來的打擊，並抨擊政選對手「撤資警察、倡導吸毒所和娼妓合法的極左派政見。」

邱海倫說，今年1月得知市府執意在華埠社區興建遊民所，立刻協調各方採取行動，在5月阻止了市府有意將格蘭街231號漢璧酒店改建成遊民吸毒中心的計畫；「遊民所、監獄以及保釋法改革已經成為了紐約的毒瘤，若不加以反對，社區治安將更加惡化。」

但不可否認的是，華埠的遊民問題惡化，是全市疫後整體走下坡路帶來的衝擊；但因社區較為封閉，居民商家流動少，外來者大多為消遣、旅遊為目的，因此在這樣的兩極分化中，治安問題尤其突顯；且以包厘街為界的華埠以東地區也正面臨著復興和公共安全的雙壓。