男子白石鎮深夜濫射4車 還涉企圖謀殺罪

現場錄像截圖。(警方提供)

華人聚居的紐約皇后區白石鎮發生歹徒駕車持槍濫射案件，一嫌駕車槍擊四輛路邊停車後逃跑，其中一發子彈擊中車輛後還彈入民宅，經警方調查，該嫌還涉強掩一名49歲婦女的口鼻，試圖綁架並向對方開槍，市警109分局日前逮捕嫌犯，8日以企圖謀殺、四項非法持武與五項刑事毀壞等罪名被檢方提告。

影音來源：紐約市 警提供

根據警方消息，一名嫌犯於9月30日凌晨1時20分到40分期間，駕駛一輛黑色的休旅 車，在21大道與22大道間的154街，連開四槍，損壞一輛休旅車、一輛廂型車、一輛黃色出租車 與一輛皮卡，隨後停在20路的一棟民宅間濫射，其中一顆子彈飛入民宅，三名屋主在屋內睡覺，未有傷亡。

經調查，嫌犯還涉嫌9月29日與30日深夜的綁架與非法綁架案件，其中一起案件的49歲的受害女性指，案發當天，她在木邊(Woodside)的車中被嫌犯強行掩住口鼻，感到身邊有子彈掃射，她經掙扎後逃離現場。

警方指，46歲的嫌犯穆蘇梅奇(Salvatore Mussumeci)7日被捕，他居住在日前發生濫射案件的附近，他以涉嫌謀殺、騷擾、五項非法持有上膛槍、非法阻斷他人呼吸、五項刑事毀壞與威脅他人安全(Reckless Endangerment)被檢方提告，8日凌晨12時過堂，若罪成，最高可囚25年。