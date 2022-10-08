曼哈頓地鐵聯合廣場站噴胡椒噴霧 乘客咳嗽嘔吐

曼哈頓聯合廣場站男子灑不明噴霧，多名乘客咳嗽嘔吐。(截自Citizen App)

曼哈頓14街聯合廣場站7日早發生一起噴霧攻擊案，在地鐵站 的一場打鬥中，一名77歲受害者被人噴灑噴霧，而這種被當局認為是「胡椒噴霧」的物質被釋放後，站台的多名乘客出現了嘔吐和劇烈咳嗽，引起不小恐慌；不知發生何故的民眾從地鐵站內四散奔逃，警方也不得不清空車站，但仍未逮捕任何人。

警方表示，案件發生在當日早10時15分左右，在往下城方向行駛的R線列車駛入車站時，一名77歲坐在車廂內的吊車司機遭一名男子噴灑了防狼噴霧；當局表示，因為噴霧的強度太大，在場的其他人開始咳嗽和出現呼吸困難，甚至嘔吐。

最初，該噴霧被稱為「不明物質」，導致警方要求疏散車站；MTA 官員說，這個容納了八條地鐵線的車站，是全市最繁忙的車站之一，並沒有可能完全清空乘客。

被噴胡椒噴霧的男子在案發後被送往表維醫院(Bellevue Hospital)，沒有其他受傷報告。

進出聯合廣場的列車服務也不得不因此而暫停，直至事件發生一個多小時後才恢復正常，其中，受影響的地鐵線路包括N、Q、R、W、L、4、5、6線等雙向列車，影響範圍甚廣，其中L線列車更一度停駛，大都會 運輸署(MTA)則呼籲乘客改搭其他線路地鐵或公車。

警方表示，該名攻擊者在噴灑胡椒噴霧後即逃離現場，目前警方正在尋找嫌犯下落，據目擊者描述嫌犯身高5呎7吋，20至30多歲之間。